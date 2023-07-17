8日正中午，美國加州一名27歲女街友在一座公園的草地上睡覺，當時公園內有一名工作人員正用割草機除草，該名人員沒注意到女街友，直接開過割草機將她輾斃。令家屬不滿的是，他們後續到場發現，草地上仍留有家人的大塊屍塊、骨頭與牙齒，質疑工作人員因為死者是街友就不用心善後。

加州27歲街友查薇姿在公園雜草堆裡睡覺，竟遭工作人員不慎用割草機碾斃，屍塊、骨頭四散。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、加州地方電視台「KTXL」報導，這起離奇悲劇發生在8日正中午，相貌秀麗的加州27歲街友查薇姿（Christine Chavez）當時躺在摩德斯托（Modesto）比爾德布魯克公園（Beard Brook Park）的草地上睡覺，那時公園裡有一名臨時工正開著割草機除草，臨時工顯然沒有注意到長長雜草堆裡的查薇姿，直接開過割草機將她輾斃。

警方表示，臨時工供稱，他沒注意到查薇姿，直到「他發現他駛過的草叢裡有一具遺體」。

臨時工立即打電話報警，不過查薇姿後續仍被宣判當場死亡。

令家屬不滿的是，他們後續到公園查看，原本只是希望獲得一些安慰，沒想到在草叢裡赫然看見她的屍塊。

「到處都是她的大塊屍塊，只是被草蓋住了」，查薇姿的姊姊蘿莎琳達（Rosalinda）說：「我們必須去那裡，因為我們想獲得一些安慰，在那裡看看地面，然後突然間看到她（的屍塊），真的太可怕了。」

查薇姿的父親克里斯多幅說明看到女兒屍塊的心情。

查薇姿的父親克里斯多幅（Christopher）說，現場有「許多」女兒的屍塊，他拾回了一些女兒的骨頭、顱骨及牙齒。

家屬質疑處理查薇姿遺體的工作人員，因為她是街友就不用心善後，要求還查薇姿公道，並呼籲當局制定更嚴格的法律來保護街友。

摩德斯托政府發言人碧兒（Sharon Bear）表示，當局相信這是一起「糟糕的意外」，檢察官已重回現場仔細調查。

比爾德布魯克公園占地12英畝，原本是政府許可的街友聚集地，不過公園月初已易主，發生意外前一日才由一家釀酒廠買下。事發後釀酒廠及臨時工全力配合調查。

查薇姿身後留下一名9歲女兒。

文章來源：Landscaper fatally runs over homeless woman sleeping in California park with lawnmower
文章來源：‘They killed my daughter’: Unhoused woman dies after being run over by landscaping equipment
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