8日正中午，美國加州一名27歲女街友在一座公園的草地上睡覺，當時公園內有一名工作人員正用割草機除草，該名人員沒注意到女街友，直接開過割草機將她輾斃。令家屬不滿的是，他們後續到場發現，草地上仍留有家人的大塊屍塊、骨頭與牙齒，質疑工作人員因為死者是街友就不用心善後。

加州27歲街友查薇姿在公園雜草堆裡睡覺，竟遭工作人員不慎用割草機碾斃，屍塊、骨頭四散。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、加州地方電視台「KTXL」報導，這起離奇悲劇發生在8日正中午，相貌秀麗的加州27歲街友查薇姿（Christine Chavez）當時躺在摩德斯托（Modesto）比爾德布魯克公園（Beard Brook Park）的草地上睡覺，那時公園裡有一名臨時工正開著割草機除草，臨時工顯然沒有注意到長長雜草堆裡的查薇姿，直接開過割草機將她輾斃。

Landscaper fatally runs over homeless woman sleeping in California park with lawnmower https://t.co/xfisDOXGcX pic.twitter.com/tRRfABYv88 — New York Post (@nypost) July 17, 2023

警方表示，臨時工供稱，他沒注意到查薇姿，直到「他發現他駛過的草叢裡有一具遺體」。

Police in Modesto say an employee cutting the grass Saturday at Beard Brook Park called 911 after spotting the body of Christine Chavez lying in an area he had just mowed. https://t.co/j6gvMKN90O — The Daily Beast (@thedailybeast) July 15, 2023

臨時工立即打電話報警，不過查薇姿後續仍被宣判當場死亡。

令家屬不滿的是，他們後續到公園查看，原本只是希望獲得一些安慰，沒想到在草叢裡赫然看見她的屍塊。

“I am sad for what happened to my daughter, and we want justice for the way that she died.” https://t.co/2DgImp7vP2 — KTLA (@KTLA) July 16, 2023

「到處都是她的大塊屍塊，只是被草蓋住了」，查薇姿的姊姊蘿莎琳達（Rosalinda）說：「我們必須去那裡，因為我們想獲得一些安慰，在那裡看看地面，然後突然間看到她（的屍塊），真的太可怕了。」

查薇姿的父親克里斯多幅說明看到女兒屍塊的心情。

查薇姿的父親克里斯多幅（Christopher）說，現場有「許多」女兒的屍塊，他拾回了一些女兒的骨頭、顱骨及牙齒。

家屬質疑處理查薇姿遺體的工作人員，因為她是街友就不用心善後，要求還查薇姿公道，並呼籲當局制定更嚴格的法律來保護街友。

摩德斯托政府發言人碧兒（Sharon Bear）表示，當局相信這是一起「糟糕的意外」，檢察官已重回現場仔細調查。

比爾德布魯克公園占地12英畝，原本是政府許可的街友聚集地，不過公園月初已易主，發生意外前一日才由一家釀酒廠買下。事發後釀酒廠及臨時工全力配合調查。

查薇姿身後留下一名9歲女兒。