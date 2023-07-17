桃園市自2019年招募首批山林步道巡護志工，目前有189名志工加入山林步道巡護行列，不過近期夏天天氣炎熱，山林巡護志工也紛紛「凍未條」，盼服勤時間能提早至7點，盡量避開太陽毒辣的時段。對此風管處表示，經協調討論後，上周已經宣布，開放志工彈性選擇7點或8點上班。

市議員許清順表示，近期有接獲山林步道巡護志工反映，由於進入盛夏、天氣逐漸，早上8點的溫度最高可達30度，志工們希望服勤時間可以從8點提早至7點，不過公部門的上班時間為8點，理解市府端也相當為難。

風管處表示，2019年招募首批120名的山林步道巡護志工，考量巡護成效顯著，2022年又再度擴編招募，目前山林步道巡護志工共計有1個中隊，中隊轄下有7分隊，包括虎頭山分隊、大棟山分隊、五酒桶山分隊、打鐵竂分隊、小粗坑分隊、秀才分隊及蝠音分隊，總計189名志工， 共同巡護市內24條路線。

風管處說，每名隊員年度考核服務時數至少需要18小時，可排班服勤的時間分別有上午8點至12點，下午1點至5點，每次服勤時數以3小時計算， 近來確有接獲部分隊員反映希望服勤時間可以提早，考量酷暑來臨、天氣相當炎熱，經中隊與風管處討論後， 14日已公告，到10月底前開放讓志工彈性選擇7點或8點開始服勤。

風管處也強調，公部門8點上班後才著手處理相關緊急通報事件，提醒選擇7點開始服勤的志工，務必要注意自身安全，酷暑服勤更要適時補充水分，各分隊也可以視情況免戴帽子。