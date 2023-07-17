因應2024大選 最高檢今成立督導小組 啟動選舉查察(最高檢提供)

因應2024大選 最高檢今成立督導小組 啟動選舉查察(最高檢提供)

距2024年總統及立委選舉已不到半年，最高檢察署17日舉行「查察賄選暴力督導小組」揭牌儀式，正式啟動選舉查察工作，檢察總長邢泰釗強調，「阻絕境外勢力」、「斷絕賭盤效應」、「杜絕深偽技術製造假訊息干擾」，將是本次選舉查察的重點。

今天的揭牌儀式由法務部長蔡清祥、中選會主委李進勇、檢察總長邢泰釗、台高檢署檢察長張斗輝、警政署長黃明昭、調查局長王俊力、廉政署長莊榮松、移民署長鐘景琨共同揭牌，

蔡清祥強調，查察工作「一個核心宗旨」為「嚴查不法、肅本清源」。「三項強韌策略」：阻絕境外勢力、斷絕賭盤效應、杜絕假訊息干擾。「六大策進作為」：精進查賄制暴、建構查賄網絡；查緝不法組織、杜絕暴力賭盤；嚴查地下通匯、阻斷境外資金；嚴防假訊息、有效蒐證徹查；統合警政戶政、防杜幽靈人口；公私部門齊力宣導、鼓勵檢舉妨害選舉。

邢泰釗表示，維護選舉公正性是所有司法人員責無旁貸的責任，也是所有國人的殷殷期待。明年1月總統及國會選舉，其重要性不言可喻，由於國際政治及境外勢力的介入，性質上更顯複雜，因此將全力防範「阻絕境外勢力」、「斷絕賭盤效應」、「杜絕假訊息干擾」，其中利用人工智慧深偽技術製造假訊息妨害選舉公正性案件，將是查察重點，希望這次選舉是在台灣人民在不受外界不正當手段干擾下，自由意志行使投票權。

此外，蔡清祥並頒獎表揚去年九合一地方公職人員選舉特殊績優人員及單位，包括檢察官邱智宏、謝名冠檢察官、高文政、蔡景聖、程彥凱、彭師佑、陳子維、郭欣怡、吳珈維、張富鈞、姚玎霖、蔡勝浩、鄭宇軒、施家榮、賴韻羽、黃齡慧、錢鴻明、陳建烈、周韋志、吳文書、黃政德、黃蘭雅、陳沛臻、廖晟哲。

特殊績優單位：臺中市政府警察局、嘉義市政府警察局、嘉義縣警察局、屏東縣政府警察局、金門縣警察局。

調查局、廉政署及移民署績優人員：潘顯斌、張繼元、林季誼、林芳怡、莊惟芝、廖錦旌、林振和、劉香誼、何文廷、游子正、潘琳燕。