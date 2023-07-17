源少年今出席活動與粉絲近距離見面。（種子音樂、老虎牙子提供）

源少年今出席活動與粉絲近距離見面。（種子音樂、老虎牙子提供）

AcQUA源少年今（17日）出席飲料代言活動，日前爆出和演員盧以恩熱戀中的隊長黃莑茗，會後受訪被追問感情狀況，他坦率表示：「一切順其自然，請大家給我們空間。」會不會擔心戀情「見光死」，他認為有沒有曝光都差不多，被拍到也還好，且其他團員都支持2人發展。

黃莑茗與盧以恩因年初拍攝〈e步e步〉MV而相識，當中劇情便是黃莑茗與盧以恩相戀，沒想到戲裡演到戲外，2人關係從朋友進階為情人，由於雙方都是藝人，會不會擔心沒時間約會？黃莑茗脫口而出「最近工作多所以比較少」，隨後趕緊改口：「朋友啦朋友。」相當保護戀情。

須弘道剛從美國遊學一個月回來，被問此行有沒有豔遇，他遲疑了一下才說「應該沒有吧」，隨後耳朵瞬間羞紅，害羞補充：「是去當地認識很多來自世界各地的人，主要是去讀書。」源少年這次不僅擔任品牌代言人，更為此推出新歌〈源力宇宙Roar Like the Tiger〉，且下個月26日成團一周年，也將於9月2日舉辦演唱會，而新專輯也在計畫中。