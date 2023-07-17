伊能靜與庾澄慶有過一段婚姻，並生下一子小哈利(庾恩利)，如今多年過去，小哈利已長成21歲的青年，還遠赴美國紐約攻讀導演相關科系，最近暑假期間，他飛往泰國蘇梅島旅遊，一向熱衷穿女裝的他，以長髮造型示人、身穿綠色吊帶裙跪在海灘，風情萬種的姿態驚艷眾人，讓粉絲驚呼：「我的小美人魚！」

小哈利16日PO出在泰國蘇梅島的美照，只見傍晚時分，海面上仍有少數船隻行駛中，化著精緻妝容的他，身穿一襲綠色吊帶洋裝、沒穿鞋子跪在沙灘上，正扭頭看向後方，嫵媚的模樣乍看之下就像一尾美人魚，搭配手上的刺青，氛圍感滿滿。

照片曝光後隨即引起粉絲大讚：「辣妹」、「好漂亮啊」、「岸邊美麗動人的女人」、「美人魚希望在有人類的地方活動」、「人間極品，天使下凡」、「很難用辭與形容你的美麗」、「救命啊，怎麼能又帥又美」、「妝化得好好看」、「好好看，超愛的！！」

近年來，小哈利以PO女裝照備受矚目，對此，他在雜誌專訪曾說：「穿什麼完全取決於當天的狀態，我不希望有了某一種打扮就有了對人的一種設定」，直言世界上不該只有一種審美觀。至於對兒子愛穿女裝的看法？伊能靜坦言會無條件支持小哈利：「我會給他所有自由，沒有什麼比他更重要」，隨後說：「這是我的孩子，我愛他」，盡顯滿滿的母愛。