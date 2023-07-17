新加坡國會議長陳川仁和淡濱尼集選區議員鍾麗慧因婚外情，今（17）日宣布退出執政黨人民行動黨。新加坡總理李顯龍說，2020年全國大選後不久得知兩人有不當關係，最近一次在今年2月勸兩人結束關係，但近來得知不當關係仍在繼續。

據《聯合早報》報導，李顯龍是人民行動黨秘書長，其今天下午在總統府召開記者會說，很遺憾陳川仁在這種情況下離開政壇，但他必須為自己的行為與操守，向國會、行動黨、選民和家人負責。

他說，除了陳川仁近日在國會麥克風未關閉時使用了失禮用語事件，陳川仁和同為議員的鐘麗慧也有不當關係，而後者更為嚴重，因為陳川仁是議長、鍾麗慧是議員，兩人不該有不當關係。

李顯龍說，他最近一次在2月和陳川仁談過這件事。「他承認自己做錯了，並提出辭職。我接受了他的辭呈，但我告訴他我需要確保景萬岸－菜市分區和淡濱尼東區的居民繼續獲得照顧。」

陳川仁辭職前是馬林百列集選區議員，負責景萬岸－菜市分區事務。鍾麗慧則負責淡濱尼東區事務。54歲的陳川仁已婚，育有2名孩子，47歲的鐘麗慧則未婚。

針對陳川仁和鍾麗慧的不當關係持續了多久，李顯龍說，他是在2020年大選後不久得知此事，但他不知兩人關係何時開始。兩人當時就被勸阻，但很不幸的，此事並未了結。他當時也曾告訴陳川仁，他必須結束和鍾麗慧的關係。鍾麗慧也曾被勸阻，包括李顯龍在今年2月也和她談過，但她仍然繼續與陳川仁保持關係。

對於媒體提問，李顯龍當年更快速地處理前議長柏默同樣因婚外情而退黨和辭職的事件，李顯龍回應，每件事的處理方式取決於具體情況。「正如我所說的，要看情況、涉事者的配偶和家庭條件，以及你能如何儘可能敏感地處理此事，同時履行你的職責。」

另外，李顯龍稱沒有計劃即刻舉行全國大選，接下來將在國會8月1日復會時先提名新議長，同時發表部長聲明。