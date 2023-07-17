目前台股將挑戰前高壓力位置，短線在AI浪潮資金簇擁下，台股的拉回，仍可以選擇權方式樂觀操作。
外資現貨買超30億，期貨淨多單增加至2,429口。自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為5萬6,000餘口，買權OI增量卻大於賣權，目前選擇權仍屬多方態勢。
群益期貨指出，外資買現貨買期貨，自營商選擇權呈現保守，月選呈現樂觀，整體籌碼面呈現樂觀。技術面上，目前台股挑戰高檔區間上緣壓力，短線一旦放量突破該位置，台股將加速走揚幅度。
台股17日延續漲勢呈現震盪收紅格局，盤中一路多空拉鋸整理，直至最後一盤買盤湧入拉抬，終場台股收在波段新高位置，成交金額縮減至3,902億。
目前台股將挑戰前高壓力位置，短線在AI浪潮資金簇擁下，台股的拉回，仍可以選擇權方式樂觀操作。
外資現貨買超30億，期貨淨多單增加至2,429口。自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為5萬6,000餘口，買權OI增量卻大於賣權，目前選擇權仍屬多方態勢。
群益期貨指出，外資買現貨買期貨，自營商選擇權呈現保守，月選呈現樂觀，整體籌碼面呈現樂觀。技術面上，目前台股挑戰高檔區間上緣壓力，短線一旦放量突破該位置，台股將加速走揚幅度。
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