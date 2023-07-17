台中市大里區內新國小邀請大甲高中「台中市陶藝教學中心」總幹事黃嘉男協同設計「陶板西遊」跨域課程，並攜手華山窯老師陳茂松及陳芝芬協同教學，帶領131位畢業生創作夢想牆。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區內新國小帶領131位畢業生以「西遊記」為題打造夢想牆，課間帶領學生探索故事段落並進行角色、陶板創作。（內新國小提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區內新國小以希臘地中海風格建築、夢幻彩虹跑道聞名，近年學校帶領學生結合閱讀在校內牆面進行陶藝創作，而今年131位畢業生以「西遊記」為題共同打造校園美學角落；畢業生許晏旋說，陶板畫在學校留下「美的印記」，也在每人成長中留下難忘回憶。

內新國小持續多年結合閱讀指導歷屆畢業生在校內牆面進行陶板創作，包括108學年度以小王子創作「小王子的內新世界」、109學年度以愛麗絲夢遊仙境創作「暢遊內新美好童年－畢業夢」及110學年度以三國演義創作「四國群英大亂『逗』」，童話故事中的人物生動地躍上牆面。

內新國小校長張文綺表示，內新國小重視閱讀，曾獲得教育部閱讀磐石獎的鼓勵，但學校持續思索，「閱讀不應止於閱讀，而可和其他藝術美學跨域結合」。今年特別邀請大甲高中「台中市陶藝教學中心」總幹事黃嘉男到校指導，與校內老師協同設計「陶板西遊」跨域課程，攜手華山窯老師陳茂松及陳芝芬協同教學。

張文綺說，西遊記角色多元，對孩子來說很有趣，以此為題帶領孩子探索故事段落，從中進行角色創作，並結合動漫的表現方式呈現「多重宇宙の內新66本經」夢想牆創作。孩子透過閱讀、創作、再到陶板製作，耗時約1個學期，每位孩子的陶板拼湊成整幅畫作，也是學校送給孩子的畢業禮物。

陶藝夢想牆不但美化校園，更成為社區民眾駐足欣賞的打卡勝點。台中市政府教育局長蔣偉民表示，教育局積極鼓勵學校以生活美學為核心，形塑具學校特色的美感校園，藉由美感環境的參與改造，讓校園成為1座可以讓社區居民共賞的「公共美學場域」。