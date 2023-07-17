陳姓男子不滿遭甩，16日凌晨持霰彈槍返回同居處逼前女友復合，揚言同歸於盡，在警方和親友馬拉松式勸說下才棄械投降，結束長達12小時的對峙。陳男坦認因感情因素衝動行事，對槍枝來源避重就輕，桃檢複訊後依妨害自由、槍砲等罪嫌聲押，桃園地院以他涉犯重罪，且有逃亡、串證和反覆實施之虞，17日裁定收押。

陳男坦認大部分犯行，但桃園地院法官認為，陳男過去就是因持槍而入獄，甚至有數次改造槍彈的行為，有反覆實施製造槍彈及持有槍彈之虞，且扣案槍彈的來源及製造方法尚待追查，有事實足認有勾串證人之虞，加上是涉犯最輕本刑5年以上重罪，有逃亡之虞。

法官也認為，陳男和前女友有感情糾葛，擔憂陳男對前女友或其他親友再生糾紛，甚至對姜女的人身安全會產生影響，審酌陳男對社會危害性、對姜女安全產生巨大影響，衡諸比例原則下，裁定陳男應予羈押。

39歲陳姓男子和姜姓女友交往多年，陳男2004年在舞廳朝人頭部開槍，入監服刑，當時大兒子才剛出生，姜女一手帶大並從母姓，6年前陳男假釋出獄，一家三口團員，定居在桃園區，1年半前又生了女兒，女嬰平時由住在台北的阿嬤照顧，2人遲未登記結婚。

近日雙方鬧分手，15歲的姜姓兒子篤定要跟媽媽，陳男1周前憤而搬離愛巢，豈料16日凌晨5點竟持霰彈槍返回租屋處，懷疑女友另結新歡吵著要復合，揚言同歸於盡，桃園警方出動逾30名警力，連同親友馬拉松式勸說，終在陳母泣訴：「槍不交出來就死給你看」親情喊話下，陳男棄械投降，結束長達12小時對峙。

陳男16日傍晚5點多落網後拒絕夜間詢問，沉澱一夜後他坦承因感情因素鑄下大錯，卻不願交代槍枝來源，警訊後移送桃檢偵辦。桃園地檢署檢察官複訊後，認為陳男涉犯重罪，且有逃亡、反覆實施之虞，依妨害自由、槍砲等罪嫌向法院聲請羈押獲准。

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