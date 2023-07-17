許多人尋找另一半時都會設定各種期望條件。一位男子表示，母胎單身快30年的妹妹最近對於找不到理想對象很著急，他卻覺得妹妹根本是認不清自己的條件。原來妹妹身高150公分、體重60公斤、長相普通、國立大學學歷、月入3萬多，卻希望男友身高175公分、體型瘦、長得順眼、國立大學學歷、年薪破百，還要懂得體貼、溫柔、有時間陪聊天，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，妹妹身高150公分、體重60公斤，是一位長相普通、腿很粗的棉花糖女孩，學歷則是國立地名大學歷史系畢業，月入3萬多元；不過妹妹找男友的條件，卻是身高175公分、體型瘦、長得順眼、國立大學以上學歷、年薪破百，還要懂得體貼、溫柔、有時間陪聊天。

原PO提到，其實妹妹過去有過3個追求者，不過2個是8+9、1個是胖胖的男生，完全不符合妹妹找對象的條件，結果就這樣母胎單身到快30歲，妹妹也因此很著急找不到對象，「我覺得她認不清自己的條件如何，像她說的條件的男生，恐怕競爭對手也很多」。

對此，許多網友紛紛回應，「我覺得她要求條件可以再更多更高，千萬不要委屈了自己」、「除非臉真的很好看，否則…講好聽一點是棉花糖女孩，事實就是胖啊，想找條件好的至少也要多提升自己吧？」，不過也有人認為，「不用特別認清呀…她有她的理想，找不到也不會死掉，要勉強自己選擇不喜歡的，那對方也很可憐」、「沒差吧，頂多就是單身而已，寧缺勿濫」。