凱道16日集會訴求居住及司法正義，許多民眾不畏酷暑到場發聲，但也有人中暑昏倒。民進黨同時在圓山飯店開全代會，總統蔡英文穿著棒球外套大進場，有記者問到「總統妳會不會熱？」，蔡英文笑回「冷氣還不錯！」引發熱議。國民黨立委賴士葆指出，國人薪資負成長，68％勞工領不到平均薪資；貧富差距擴大到6.15倍，創10年來新高；房價高居世界第16，房價所得比創新高。直批蔡長久在冷氣房，離人民已太遙遠。

賴士葆今(17日)在臉書發文表示，黃國昌與館長號召民眾冒著豔陽酷暑，716凱道怒吼，抗議居住正義與司法改革，與蔡、賴和綠全代會在冷氣房的造勢活動形成強烈對比。2014年太陽花學運，黃國昌與民進黨並肩作戰，喊出反對服貿黑箱，是導致後來政黨輪替的關鍵因素。民進黨全面執政7年多，急遽沉淪腐化的速度遠超過去國民黨幾十年的執政，這也是716遊行的原由，黃國昌如今站在民進黨對立面，痛批綠色威權體制。

「回顧從2016開始蔡英文開出很多政見支票，如今一一跳票！」賴士葆提到，蔡英文年年喊要搶救低薪，至今國人薪資負成長，68％勞工領不到平均薪資。蔡政府執政這幾年貧富差距擴大到6.15倍，創10年以來的新高。台灣的房價高居世界第16，房價所得比創新高，承諾要蓋的社會住宅跳票。台灣淪詐騙之島，8成民眾收過詐騙簡訊，詐騙投資案及金額屢創新高。司法不公，司法沉淪，成為替政黨權貴政商名流服務的工具。

賴士葆痛批，國家機器全然政黨化，政黨掌控所有行政機關，包括獨立機關、媒體。意識形態治國，用人唯綠，綠色黑金蔓延盤據政商網絡。

賴士葆直言，蔡英文在全代會表示，她依然相信民主、相信人民、相信台灣、也相信賴清德。然而蔡英文長久在冷氣房內，離人民太遙遠，渾然不覺人民已經不再相信政治人物虛假的謊言！