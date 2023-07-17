對於「716」凱道集會有民眾中暑昏倒，而民進黨在圓山飯店舉行全代會，總統蔡英文稱「冷氣還不錯！」引發批評。國民黨前台北市議員羅智強痛斥蔡英文留下晉惠帝式的笑話，民眾黨副秘書長許甫披露，提問「總統妳會不會熱？」的記者，是一位親近民進黨的J姓媒體人，但蔡英文不知道有「ㄌㄨㄚˉ」的橋段，結果沒有接到梗。

「716公平正義救台灣」凱道集會昨（16）日下午在府前登場，時值酷暑天氣，但許多民眾不畏日曬，踴躍到場發聲，也有民眾中暑昏倒。

民進黨同時間在圓山飯店開全代會，總統蔡英文穿著棒球外套大進場，有記者問到「總統妳會不會熱？」蔡英文笑回：「冷氣還不錯！」

國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人黃子哲昨日在臉書就大酸，莫非是「凱道汗水臭，圓山凍死骨」的奇景？並且再度激起歸腹火民眾的憤怒，為「火上澆油」做了最完美的詮釋。國民黨前台北市議員羅智強痛斥蔡英文的能源政策全面失敗、全面害台！只留下「冷氣還不錯！」的晉惠帝式笑話。

前立委郭正亮今（17）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》直言，蔡英文會說「冷氣還不錯」這種話很奇怪，這實在令他難以理解。郭正亮也透露，他去過圓山飯店的全代會場地好幾次，那邊的冷氣「是真的滿冷的」。

民眾黨副秘書長許甫。（資料照片）

民眾黨副秘書長許甫今也在《大新聞大爆卦》披露，提問「總統妳會不會熱？」的記者，是一位親近民進黨的J姓媒體人，也就是記者丟球給蔡，可以幫賴清德宣傳，但蔡英文不知道有「ㄌㄨㄚˉ」的橋段，結果沒有接到梗。