台中市大里區4歲弱視女童日前趁母親外出買飯時偷溜出門玩耍，不僅跑到路中央、大樓停車場出入口處徘徊，甚至疑因視力不佳未注意險些遭車輛撞上，令民眾看得心驚膽顫，所幸民眾熱心將女童拉到路旁並報案，成功避免憾事，在員警協助下順利幫助女童返家。

台中市政府警察局霧峰分局十九甲派出所所長陳兆鉮、警員廖瑞廷與林政德於日前中午11時許接獲民眾報案，稱有位小女童疑似迷路，獨自一人在大里區某社區大樓前遊蕩、徘迴，相當危險，3人立刻前往。

員警趕到現場時，該名女童已被熱心民眾拉到路邊安撫。民眾表示，早些時候開車回到家要進大樓停車場時，發現該名女童就站在路中，似乎是眼睛看不見，正以雙手探索前方，且未察覺有車輛從旁經過。

員警於詢問過程中發現女童視力不佳，看不清周圍環境及路況，獨自在馬路上行走相當危險，所幸未釀意外。此時，女童媽媽剛好騎乘機車慌張的向巡邏車求助，一見到員警旁的女兒終於鬆一口氣，表示已經找了許久。

女童母親向員警表示，近中午時，她帶著另2名兒女外出買午餐，沒想到二女兒調皮趁大人不注意偷溜出去，回到家發現女兒不見後就焦急地騎著機車四處找尋，因女兒天生弱視看不清楚，非常擔心，還好有警方及時到場幫忙，非常感謝警方協助，未釀成憾事。

霧峰警分局十九甲派出所所長陳兆鉮呼籲，家中若有年幼兒童，家長應避免讓幼童獨自留在家中。如發生家中兒童不慎走失，請主動撥打110報案，以利警方即時提供協助，讓幼童能盡速平安返家。