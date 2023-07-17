兩湖論壇開幕後，南投縣農會總幹事曾明瑞（左）與福藝堂茶葉集團、韶傾科技公司簽訂4億元的茶葉採購合作意向書（MOU）。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華（左3）率團赴陸出席兩湖論壇傳捷報，雙方將簽10.25億元MOU，讓南投青農、農會代表雀躍。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

台灣南投日月潭、大陸杭州西湖第15屆「兩湖論壇」17日於杭州登場，南投縣長許淑華率團赴陸傳捷報，南投縣農會與2家企業簽訂4億元茶葉MOU，總計將簽訂10.25億元的農產品採購合作意向書。許淑華說，近年受疫情及兩岸關係冰凍影響，南投茶滯銷上萬噸，很開心此行將簽訂逾10億元MOU，盼他們來南投觀光，促進雙方交流。

南投縣長許淑華、杭州市長姚高員等300多名來賓出席第15屆兩湖論壇，開幕啟動儀式後，迎來南投茶葉外銷好消息，南投縣農會總幹事曾明瑞與福藝堂茶葉集團、韶傾科技公司簽訂4年4億元的茶葉採購合作意向書（MOU），這是近年兩岸最大的一筆茶葉銷售案，讓與會的南投青農、農會代表非常開心。

「南投茶、世界香。」許淑華說，兩湖論壇持續15年，即使疫情期間仍透過網路在空中交流，堪稱兩岸城市交流的最佳典範，雙方秉持互信、互惠、互利的原則，全力推動教育、文化、農業、觀光等實質交流 ，此行首站在杭州就簽下4億元的茶葉採購訂單，這是南投茶農朋友最開心的事。

曾明瑞表示，南投世界茶業博覽會2020年茶葉銷售額1.2億元、2022年1.6億元，這次縣長許淑華率團到大陸積極開拓農產品外銷市場，首站在杭州就賣出了4億元的茶葉，可見南投的烏龍茶、紅茶在大陸很受歡迎，感謝縣府團隊協助，農會將傾全力行銷南投茶葉等農產品。

許淑華強調，透過「兩湖論壇」洽談兩岸茶葉及農特產品貿易合作以外，雙方針對南投茶在大陸銷售的溯源機制、聯合識別、推廣分級及杭州茶葉博物館將擴建南投館等議題都深入討論，戮力讓南投好茶飄香對岸，南投茶是愛茶人士首選，她很樂意為南投農產品代言，打開更大市場。