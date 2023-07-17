在台灣，有超過18,000個罕見疾病家庭，超過280種以上的病類。因為疾病的關係，許多罕病病友們無法像一般人一樣自由的運動，甚至對一些行動不便的病友來說，運動更是一件很困難的事情。罕見疾病基金會、林思宏X5醫師慈善基金會、AIM Creative Sports Group、大漢集團於16日下午1點在北市大同運動中心舉辦「2023罕病足球同樂會」，當日由罕見小金剛的教練Roy帶領罕病病友與愛心志工們一起熱血踢球，共計15種病類，20個罕病家庭參與。

許多罕見疾病病友因為疾病而受限，沒辦法自由的運動、自在的享受陽光，感謝全聯福利中心愛心零錢捐的贊助，罕病基金會每年舉辦不同類型的運動體驗營，包含籃球、棒球、足球等，透過趣味的競賽活動，讓病友能在歡樂中學習，增長自信心。

除了運動體驗，也有各式球隊，包含罕見小勇士棒球隊、罕見滾球聯隊，打造專屬罕病病友的發光舞台。今年更是集結喜歡足球的罕病孩童組成『罕見小金剛』，經過長時間練習，今天相聚在一起與林思宏X5醫師慈善基金會的愛心志工同樂踢足球。

罕見疾病基金會陳冠如執行長表示：「罕病基金會多年來成立各項班別，持續協助罕病病友快樂學習，發展不同的可能，看到罕見小金剛成員們無畏疾病，練習足球時都相當認真投入，今天也藉著活動，讓罕病家庭們能夠有一個放鬆紓壓的休閒時光。」

此次除持續透過大漢集團專業協助，還有足球主播Roy，他同時也是罕見小金剛教練，Roy表示：「與罕病基金會合作多年，看到病友們每年不同的成長跟變化，都被病友們奮戰不懈的精神所振奮，多年參加足球課程的小海(Prader-Willi氏症候群病友，俗稱小胖威利)，從原本上課期間須要一直找食物吃，到今年可以穩定投入上課並完成花式足球表演，看到孩子們的成長及滿足的笑容，覺得這一切的努力都相當值得。也感謝罕見疾病基金會長期對罕病病友的用心，讓更多孩子都能開心在球場上揮汗奔跑。」

Roy帶領罕見小金剛及AIM Creative Sports Group的4位教練，為大家帶來精采的花式足球表演，展現這幾個月罕病病友的努力練習成果，也帶大家一起玩出不同的趣味足球，包含《一踢即中》、《童心協力》、《九宮格得分王》、《砲彈足球》、《小小足球對抗賽》。

Rubinstein-Taybi氏症候群病友小諺媽媽分享：「感謝罕見疾病基金會舉辦這麼有意義的活動，孩子真的非常喜歡足球，為了完成表演在家不斷練習，今天終於順利完成表演，看了相當欣慰，因為有罕見疾病基金會的課程，讓孩子有多元學習的機會，也讓我們家長可以有喘息放鬆的時光。」

長期關懷罕病的林思宏X5醫師慈善基金會每年的活動都不曾缺席，今年再次號召員工一起加入志工行列，陪伴罕病家庭度過歡樂的家庭運動日，活動中也可以看到X5基金會志工們熱情參與其中，除了志工們擔任示範賽嘉賓外，也與罕病病家們一起努力完成每一項競賽。

林思宏X5醫師慈善基金會林思宏董事長表示:「連續四年與基金會合作舉辦運動營，持續支持這麼有意義的活動。每次看見病友和他們的家人們都很有朝氣的來參加活動，期盼病友們都可以勇敢面對疾病，繼續追夢。」