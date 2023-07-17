警方將加派警力巡守並視情節予以告發取締。（翻攝畫面）

近日有民眾在網路論壇Dcard發文，在捷運站出口常見到陌生男子向女性搭訕，談話內容多涉及邀約擔任小模或加入直播主、特種行業等話題；對此，捷運警察隊表示，這類行為恐觸5法，警方將加派巡邏警力並依法告發取締。

警方表示，針對近日網友在網路論壇Dcard發文表示，在捷運中山站出口常見到陌生男子向女性搭訕，談話內容多涉及邀約擔任小模或加入直播主、特種行業等話題，由於語涉曖昧並造成女性心理不安，相關貼文引發網友留言表示曾有相同經驗，並提及西門站、市政府站也遇過類似搭訕事件。

另外，在YOUTUBE也有教學搭訕陌生民眾為主題的頻道，將捷運出口或附近之公園、廣場等地點當成練習推銷商品或介紹自己的實境教室，這些搭訕或推銷、行銷之相關行為可能涉及違規甚至觸法，警方將加派警力巡守並視情節予以告發取締。

捷運警察隊刑事組長許永益說，依網路上民眾陳述之案件情形，可能涉及刑法第304條強制罪、性騷擾防治法第2條（以歧視、侮辱之言行，而有冒犯之情境）、跟蹤騷擾防制法第3條（監視、觀察、跟蹤或知悉特定人行蹤）、社會秩序維護法第68條（強買、強賣物品)、第89條（無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者）、大眾捷運法第50條等樣態（未經許可募捐、散發或張貼宣傳品、銷售物品或為其他商業行為），對於違反上述行為之民眾，警方將會根據違法態樣及要件當場告發取締或帶回勤務處所，依法製作筆錄移送裁罰。

捷警隊目前已針對上下班人潮眾多站體及時段編排巡守、巡邏勤務並盤查可疑人士，加強約制、告誡嚇阻這些違法行為。捷運警察隊提醒民眾對於陌生人的搭訕要小心留意，不要隨意留下個人資料，或跟不認識的人前往陌生的地方，以維護自身安全。