日本預定今年夏天將處理過的福島核廢水排入海中，引起中國、南韓等鄰近國家強烈抗議。儘管日本政府還沒有宣布開始排放的確切日期，但南韓民眾顯然相當擔心買到受核輻射污染的海鮮，6月進口到南韓的日本海產大減超過3成，已經是連續3個月下滑。

韓聯社引述南韓關稅廳的統計數據報導，6月南韓從日本進口的海產，包括活魚、冷藏冷凍魚類、甲殼類與軟體類等，較去年同期縮水34.7%至1910噸，進口金額也減少21.7%至1015.6萬美元，進口量與金額已雙雙連續3個月下滑。

南韓民眾抗議日本排放核廢水將污染海產。（圖／路透社）

南韓民眾憂心食品安全問題，紛紛開始搶購海鹽，今年初還囤積海產，擔心有一天供應短缺，帶動第1季日本海產進口量連增3個月，但隨著日本排放核廢水的日子逼近，4月起由增轉降，4月進口量減少26%，5月減幅擴大至30.6%。市場預期日本政府8月開始排放核廢水，對日本海鮮受輻射污染的憂慮升高，未來進口下滑的幅度料將進一步擴大。

儘管南韓民眾走上街頭，抗議福島核污染廢水排海，並準備開始拒吃海鮮，但南韓關稅廳數據顯示，日本啤酒進口規模強勢反彈，暴增約3.6倍，創4年來新高，重新奪回南韓最大啤酒進口來源國的寶座。

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