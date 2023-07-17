經過多年的審核與修改，美國總統的專用直升機「陸戰隊一號」(Marine One)終於確定世代交替， 將由塞考斯基(Sikorsky)的VH-92A「愛國者」(Patriot)取代年邁的VH-3D海王(Skyking)與VH-60N白鷹(White hawk)。

警報5(Alert5)報導，塞考斯基公司萊莫 (Paul Lemmo) 表示，VH-92A 直升機已經開始執行一些總統任務，目前數量還不多，因此與VH-3D海王直升機一起工作；然而，隨著VH-92A的持續量產，大約再一年的時間， VH-92A就可以完全取代舊款直升機，這將有助於減低後勤的壓力。白宮預計陸戰隊一號機隊總數將達到 21 架，全部都是VH-92A愛國者，其中有2架專門用於測試，應對將來的改進工作與新裝備的添設。

「陸戰隊一號」的更新工作於2019年開始，前兩架原型機於2021年11月交付，漆上了橄欖綠與白色的標誌色。據美國政府問責辦公室( JPO)估計，VH-92A耗資了 50億美元(1551億新台幣)，堪稱天價，這是因為美國總統專機必須加裝複雜的任務通信系統、安全裝備，還必須克服與著陸區發動機排氣等技術障礙，同時要確保直升機安全，和環境友善標準。

由於陸戰隊一號直升機昂貴，美國前總統川普還還打算取消汰換計畫，直接沿用老直升機以節省費用，但是這也不可行，因為老直升機的養護成本只會持續增高。

VH -3D海王直升機是在1978年就成為陸戰隊一號，服役時間相當久，其實早在小布希政府期間(2001~2009)，就提出陸戰隊一號的更換計劃，當時選擇的是VH-71A（奧古斯塔-維斯特蘭 AW101 直升機的變型），然而，由於成本超支和進度延誤，VH-71A 計劃最終於 2009 年被取消。

之後重新招標，稱為VXX計劃，終於在2014年，選定塞考斯基VH-92A為新的陸戰隊1號。它的容量很大，除2名駕駛之外，還可乘座18名乘客。