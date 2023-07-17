繼日前中華民國足球協會公布9月FIFA國際比賽日，將安排中華男足作客新加坡的客場比賽，17日也確認9月8日將在高雄國家體育場主場作戰，邀請菲律賓國家代表隊前來切磋交流。中華男足在6月FIFA國際比賽日時，總教練Gary White率領中華男足主場迎戰泰國勁旅落後局勢下，比賽尾聲靠著吳彥澍與陳庭揚的自由球戰術配合追平比賽，最後以2比2逼和，更吸引了近7000位球迷朋友進場支持。接下作客菲律賓更是在落後局面下，逆轉比賽取得勝利，吳彥澍、游耀興及林明偉眾多年輕好手接下中華男足重任。

中華足協在體育署國際組、高雄市政府陳其邁市長與在地企業大力協助下順利辦理6月份主場賽事，9月主場賽事將繼續前往高雄辦理，邀請外隊來台交流「以賽代訓」調整自身技、戰術，積極備戰2026年世界盃外圍賽暨2027年亞洲盃資格附加賽。

總教練Gary White表示：「感謝體育署與高雄市政府的支持，首次在高雄出賽就踢出精彩比賽內容讓球迷踴躍進場，這兩場比賽最重要的是希望能將旅外球員找回進行10月份世界盃資格賽賽前的整合，加上安以恩的歸化，目的就是要以強勢的士氣進入10月，也希望國內球迷能踴躍進場和中華隊一起捍衛主場，當然也歡迎在台菲律賓朋友進場為其國家隊加油。」

中華足協王麟祥理事長自上任以來不斷推動台灣足球各級發展，對於國家隊支援也盡全力支持，盼透過更多台灣主場國際賽，提升國人對足球運動的關注，進而影響基層足球的發展，從旁透過球星文化的建立，打造台灣人收看足球的習慣，最後方能逐步邁向職業化。

2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽將在9月8日星期五晚間7點於高雄國家體育場進行，中華男足國家代表隊將迎戰作客的菲律賓國家代表隊。