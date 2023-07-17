在民眾黨主席柯文哲任職台北市長期間啟用的台北流行音樂中心，昨被民眾指出建築磁磚剝落、出現裂縫，「這種品質連給我家社區的管委會驗收，都不會過關」，北流執行長梁序倫17日回應，2公尺以下牆面白化與磁磚剝落可在一周內修補完畢，更高處須與台北市工務局討論再決定如何處理。

臉書粉專「我是崴爺」分享北流磁磚掉落、牆壁出現裂縫的照片，並表示他昨日第1次到訪台北流行音樂中心，明明是2020年才落成的建築，看起來卻破破爛爛。別告訴他這是在營造古蹟風，或致敬第三世界國家，這種品質讓社區管委會驗收，都不會過關。

梁序倫今表示，根據記錄，去年就已發現高處牆面白化、磁磚掉落現象，今年可能因南港區高溫及暴雨致氣溫變化劇烈，讓上述情況更加嚴重。約1周內可修補2公尺以下的牆面白化及磁磚掉落問題，更高處則要與台北市工務局新建工程處討論處理方法。

至於馬賽克拼貼外牆是否會全部移除、進行全面性改善？梁序倫表示，必須先與新工處討論才能判定，但如果要全部除掉，涉及都審設計變更，影響層面更廣。

針對外界質疑當初驗收有問題，梁序倫回應，他相信當初驗收有依照流程把該處理的問題都處理掉，但這牽涉工程專業，可能較適合由工務單位評估。