《不可能的任務：致命清算 第一章》在新釋出的阿布達比花絮中，揭秘劇組挑戰的高難度拍攝過程。（UIP提供）

暑假最強檔《不可能的任務：致命清算 第一章》，台灣於8日搶先全美上映，上映第二週全台票房更勝第一週，蟬聯全台雙週票房冠軍，累積票房達2.13億新台幣，也成為2023年最快破2億新台幣票房的賣座電影；美國於7月12日（星期三）上映，五天票房破8千萬美金，登上首週票房冠軍，目前全球票房破2.35億美金。

《不可能的任務：致命清算 第一章》於17日釋出阿布達比的精彩花絮，阿布達比國際機場全新的中場航廈，建築結構以非對稱的方式設計，藉以反映周圍的沙丘，這座機場為劇組提供了前所未有的拍攝自由度以及獨一無二的機會。「我們真的很幸運，阿布達比有一座仍未開放營運的全新機場航廈，但是卻已經接近完工的階段，所以是一個非凡絕倫、美麗壯觀和空間廣大的拍攝地點。」

導演克里斯多夫麥奎瑞說：「當然了，在任何國家的機場進行拍攝工作，其中一個最困難的挑戰就是機場通常是非常注重安檢的環境，所以在一座尚未開放營運的機場航廈進行拍攝工作的好處就是我們不必受到那麼多的限制，想在哪裡拍攝就可以在哪裡拍攝，我可以很有自信地向觀眾保證，他們從來沒有也不會再看到這些既獨特又精彩的戲份。」

賽門佩吉談到，「那種通常作為一部電影結尾高潮戲的精彩刺激動作場面，但這場戲份卻是在這部電影的剛開始不久就發生！這是一場很棒的戲份，我和湯姆克魯斯、文雷姆斯各自在機場航廈不同的地方，分別處理三種不同的危機。這場戲份真的呈現出這部電影龐大的規模、錯綜複雜的故事以及驚心動魄又好玩有趣的動作場面，而且這只是冰山的一角而已。」

此外，利瓦沙漠－一般被稱為空曠之地－這個外景地點不但有延綿起伏的沙丘，也有一片鹽平原，美術指導蓋瑞費里曼和他的工作團隊在短短的五個星期內就在那裡搭建了一座廢棄採礦小鎮，那座佈景主要是用來拍攝伊森韓特騎馬跨越沙漠之後，在那座廢棄小鎮找到遭到傭兵獵殺的伊爾莎佛斯特。

蕾貝卡弗格森說：「伊爾莎這個角色最棒的地方就是你永遠不知道她為什麼會在她去的地方。」這個角色在電影的開場戲就受到某些人的懸賞要她的命。她接著說：「當我們在這部電影中看到她的時候，她已經算是叛逃了，而且跑去這座位於黃沙滾滾的沙漠中，風景優美的廢棄小鎮。我認為她是在那裡等待她的命運降臨，但是伊森絕對不會讓她屈服於她的命運，所以我們在重聚之後就踏上一場驚險的冒險旅程。」

阿湯哥當然是自己騎馬拍攝片中在沙漠中的追逐戲份，他騎的是一匹叫宙斯的純種馬。阿湯哥騎著宙斯這匹馬在黃沙滾滾的沙漠中奔馳的時候，從來不會靠特技替身，絕對是親自上陣演出所有的特技動作，而且他和宙斯這匹優良的純種馬也建立了很深的感情。導演克里斯多夫麥奎瑞很認真地說：「雖然我想宙斯一定覺得牠才是這部電影的主角，牠的配角則是國際巨星湯姆克魯斯。」

這位導演形容拍攝一場在大沙暴之中的動作戲份真的是「複雜多變、困難重重。」這場戲份的實景特效由尼爾寇柏德和基斯道森率領的特效團隊打造，他們動用了一具巨大的V8渦輪引擎和發揮無窮的想像力，打造出這場驚心動魄、驚險刺激的動作場面，這種獨創拍攝手法只有在《不可能的任務》系列電影拍片現場才會看得到。「為了呈現大沙暴的驚人威力，他們竟然動用了一具噴射引擎。」

執行製片湯米葛倫里說：「我本來覺得他們發瘋了，但是事後證明他們這麼做是對的。他們把一具噴射引擎架設在一台叉式起重車，也就是堆高機上面，然後用水泥塊固定，這樣噴射引擎才不會飛起來。只要一啟動噴射引擎，就會製造出大沙暴的效果，而且在大銀幕上面呈現出來的效果真的很棒。」