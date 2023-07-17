前AV導演圤智雨時常在上群平台分享觀點，有時也會爆料黑暗內幕，近日他提到有許多正妹接觸高爾夫，其實私下很多都在賣淫，話題一出似乎釣出老司機留言，同時曝光價位，還有人表示這類行為不止台灣，在大陸也有相關服務，令人咋舌。

圤智雨表示寫有女生藉打高爾夫球賣淫後，有網友反駁：「不知道你這樣講的根據是親見還是聽說？我參加三個球隊、打了八年高爾夫球，好像周邊並沒有這種傳聞！請不要因為你個人的臆測，讓一個陽光健康的休閒運動蒙上陰影，如果有事實，請提供給檢警」，圤智雨則回應對方並沒有寫到每一個高爾夫球族群，沒想到底下冒出一名網友回應「你沒遇過？我上星期打高球已經吃了兩個，每位2萬」，直接曝光高球正妹價碼。

有網友揭露高爾夫球正妹價碼。（圖／翻攝圤智雨facebook）

圤智雨也說有位主持人朋友曾說被邀請參加這類聚會，參加者都是政商名流或黑道大哥，去高爾夫球場也沒在打球，「反倒有點像是互相比拼這些有錢人之間帶出來的妹子，誰的戰隊比較厲害的概念，小明星，質感網紅，流量網美，各各他有錢人的世界裡面勾心鬥角，反正要的最低標準就是賣淫，（商業考量）」，他也強調不是每個高爾夫球局的女生都賣淫，底下有網友也爆料在大陸價碼落在1千五到3千人民幣（約6千到1萬2新台幣）之間。

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