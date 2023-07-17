翁靖堯近日發行首張全創作專輯。（灣兔音樂提供）

創作新人翁靖堯發行首張全創作專輯《Life Buoy》（救生圈），慵懶嗓音以及對歌曲獨特的詮釋力，作品推出後在網路上獲得廣大迴響，其翻唱作品在社群平台已累積超過百萬點閱率，被戲稱為「百萬歌手」。

這張專輯亦是她向世界正式介紹自己的名片，面對生活被毫不留情地大浪重擊，關在房裡與音樂相處的救生圈，一如在海底自潛時，每當喘不過處，抬頭看見上頭灑進深海的陽光、那雙等待自己浮出海面的手，希望《Life Buoy》也能成為聽眾浮浮沉沉生活裡的那支浮木。

專輯中每首歌幾乎都誕生在情緒最能赤裸展現的「房間」。房間裡能盡情釋放自己的喜怒哀樂、能擁有一個人獨處的悠然自在，也能讓天馬行空的腦洞大開，在房間裡彷彿從世界的束縛中獲得解放與喘息空間。專輯曲風多元，其中主打之一〈積水〉，翁靖堯以自潛經驗為靈感譜寫歌詞，更首次挑戰一人分飾2角，副歌中的「神秘男聲」正是在水中等待救援的她自己，相當獨特。