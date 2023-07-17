媒體人吳子嘉昨爆料，朱立倫和柯文哲建立溝通管道，雙方有可能會合。對此，民眾黨副秘書長許甫認為「解釋過多了！」等過一陣子，或是723之後，國民黨整合之後再來談。「大家都可以談，但不會是現在！」

媒體人吳子嘉昨（16）日在《董事長開講》網路直播節目中爆料，根據他最新的情報，國民黨主席朱立倫和民眾黨總統參選人柯文哲開始建立溝通管道，雙方有可能會合；他還聽到了一個好消息， 11月20日只有1組人會出來選總統。

民眾黨副秘書長許甫今（17）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》披露，早上聽說這則新聞，7點半開會時，柯文哲和幾位幕僚都在，「我拿這則新聞出來」，抬頭看，「我們是有跟朱立倫有聯絡嗎？」結果面面相覻，「誰聯絡的？沒有啊！」

許甫表示，追根究柢唯一牽上邊的，應該是朱立倫團隊、包括國民黨的朋友，「跟我們的朋友、幕僚都互相有認識」。政黨和政黨之間，平常私下有交流，這是很正常。但是要把政黨和政黨之間的交流、聊天的內容，上綱成為黨主席對黨主席之間藍白合的前奏，「我覺得解釋過多了！」

許甫指出，國民黨內到底有幾股勢力？誰說了算？現在看不太清楚，也不太了解。等過一陣子，或是723之後，國民黨整合之後再來談。他強調，到底是地方區域合作？還是理念價值合作？還是立法院法案合作？「大家都可以談，但不會是現在！」