警方查扣王姓取款車身上攜帶的毒品、虛擬貨幣交易聲明等證物。（新店警分局提供）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

55歲吳姓婦人誤信網路投資泰達幣訊息，5月底起陸續面交給詐騙集團成員超過1500萬，吳婦想獲利出金，詐團卻稱帳戶被凍結無法出金，吳婦驚覺遭詐。後配合警方，誘出取款的王姓車手，警方在王身上搜出毒品、虛擬通貨交易客戶聲明書等證物，警詢後依詐欺、毒品罪移送法辦。

警方指出，吳女為民間企業行政人員，日前在臉書接獲陌生訊息，指稱抽中申購虛擬貨幣，吳婦不疑有他，誤信投資泰達幣可高獲利，5月底起連續1個月，面交給詐團成員逾1500萬，前後多達14次。

吳女想賣出泰達幣變現，詐團誆稱帳戶遭到凍結，需投入更多資金解鎖，她驚覺遭詐，於是向警方報案。

吳婦日前配合警方，約出詐團成員欲面交現金，王姓車手於新店取款時，遭埋伏警員制伏逮捕，查扣6000多元、虛擬通貨交易客戶聲明書4張、毒品咖啡包2包、彈簧刀1把及手機1支等證物。

王男向警方供稱，先前在網路上認識名叫Peter的男子，以每月3萬元代價，幫他收款，再交付給黃姓專員，根本不認識2人，也未沒領到薪水。

警詢後，王男被依詐欺、毒品罪移送台北地檢，另攜帶彈簧刀部分，則依違反社會秩序維護法裁罰，警方將持續向上溯源。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！