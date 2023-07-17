日本首相岸田文雄最近表示，該國必須在軍事威懾和應對能力上投入更多資金，但東京方面表示，日方發展軍備完全是為了自衛。外媒分析指出，美日兩國雖然頻密商討應對台海戰爭的計劃，但是雙方未解決一個核心問題：日本是否會參戰？

《華爾街日報》引述知情人士透露，華盛頓已敦促東京方面考慮讓日本軍隊負責在台灣周邊搜尋中國潛艇等任務，但未得到任何承諾。該計畫是美國應對中國武力奪取台灣威脅的最重要組成部分之一。

報導指出，如果中國對台動武，美國若如同拜登總統所說的那樣插手干預，那麼美方的第一反應很可能是動用這些美軍基地。但是根據上世紀60年代的協議，美國動用美軍基地需要獲得日本批准，東京可能迫於壓力不得不同意，因為一旦拒絕可能危及美日同盟關係。

至於讓日本直接參戰，難度更是大得多。報導指出，日本領導人一直迴避公開談論在台海戰爭中的角色，相當程度是因為公眾輿論普遍反對捲入這類軍事衝突。日本慶應大學政治學教授森聰（Satoru Mori）說：「如果你問大家是否願意冒生命危險保衛台灣，我想目前90%的日本人會說『不』。」

為應對中國武器庫日益壯大，日本政府正大力投資遠程巡航導彈和其他裝備，但日方聲稱這完全是為了自衛。日本雖然有和平憲法，但是前首相安倍晉三(Shinzo Abe)任內曾於2015年批准一項法律，規定日本的親密盟友在日本周邊受到攻擊，並且威脅到日本自身，日本可以做出軍事反應。

報導說，美國的智庫戰略與國際問題研究中心(CSIS)曾多次進行兵棋推演，認為華盛頓在日本和澳大利亞等盟國的支持下，將阻止中國控制台灣。其中多數兵推都預測中國將摧毀日本的美軍基地，日本將在台灣東北方向對中國發動攻擊，攔截中國兩棲部隊登陸台灣，隱匿性極高的日本潛艇將在擊沉中國艦艇方面發揮重要作用。

報導引述美國和日本安全分析人士表示，在美日為應對台海衝突制定聯合行動計畫之際，美國希望日本提供更明確資訊，雙方商談的議題包括補給路線、導彈發射地點和難民疏散計畫。五角大廈發言人說，美日共同致力於台灣海峽的和平，美國對於日本有意擴大自身作用表示歡迎，日方亦表示日美將維持聯合防禦計畫，但不願透露更多細節。

前日本國家安全官員、前首相安倍晉三的顧問兼原信克（Nobukatsu Kanehara）表示，日本正在加強軍力，也許5年後就得討論在該地區的新角色和新使命。前日本副首相麻生太郎(Taro Aso)表示，台海爆發戰爭可能危及日本的生存，因此日本有理由協助保衛台灣。

慶應大學的森聰教授認為，日本並未就支持台灣防衛進行公開討論，未來可能會導致政治上的混亂。前日本防衛省高層官員、参議院議員松川琉依（Rui Matsukawa）則說：「當我們可以共同作戰時，我們很可能會這樣做」，但是日本不會尋求站在前線。