針對716凱道大遊行和民進黨全代會，部分關於詐欺、掃黑的議題，警政署17日回應表示，有關社會各界及朝野各黨對於治安改革的倡議與提醒，警政署虛心接受並持續傾聽，且將繼續強化各項掃蕩及打擊犯罪作為，全力維護治安，積極打造讓國人安居的生活環境。

警政署指出，為因應詐騙集團層出不窮的犯罪手法，行政院加速各部會策略整合，已成立院級打詐專責辦公室。自從成立打詐國家隊各部會合作協力後，2022年已經防制民眾遭詐騙金額逾新台幣67億元，並有效攔阻遭詐騙匯款至境外案件達135件、金額1億4000多萬元，攔阻詐騙簡訊高達5532.4萬則、人頭門號停斷話達7427門，有效抑制詐騙簡訊及假冒親友詐騙等案件發生。

警政署表示，今年除成立打詐辦公室加強跨部會策略統合，並陸續推動、通過「打詐5法」修正草案，嚴懲深偽詐騙、私行拘禁及人口販運，並加重相關詐欺罰則，強化網路平台落實廣告實名制，藉此強化公私協力、民間參與，未來亦將由打詐辦公室統籌之打詐國家隊持續爭取必要資源，落實貫澈「打詐綱領」策略，以全面壓制詐欺犯罪，維繫社會治安網絡。

而針對黑道高調舉辦大型餐會，公然挑戰公權力，警政署隨即加強黑幫掃蕩作為，針對人、場所、金流三大面向，徹底瓦解犯罪結構，今年度已規劃執行5波全國同步系統性掃黑行動，統計共查緝幫派犯罪組織362個、犯嫌2409人，查扣不法利得與贓證物新台幣14億2170萬。

另立法院已三讀通過組織犯罪防制條例修正案，新增「明仁會條款」，處罰黑幫囂張舉辦公開活動等挑釁公權力行為，只要符合相關構成要件，警政署將配合各地檢署依法究辦，不容黑道危害社會治安。

至於防止非法槍械部分，警政署於2022年訂定「低動能槍枝輸入審查規定」、修正「模擬槍許可及管理辦法」，加強對易改造為非法槍械之模擬槍及零組件管制，修法前後2年半為比較，非法槍械查獲數減少28.81％，槍擊案發生亦下降19.85％。另今年度已規劃執行2波全國同步肅槍專案，共查獲非法槍枝121枝、改造槍械場所6處，有效遏制非法槍械犯罪，並將持續依治安狀況規劃專案檢肅非法槍械。

掃毒部分，警政署強調，毒品零容忍向來是我國的治安重點政策，政府除強化邊境緝毒外，也積極掃蕩境內製毒工廠，溯源追查毒品來源及流向，澈底打擊毒品犯罪。

警政署指出，治安維護是長期且持續性的工作，警政署深刻體認國人對於治安治理及安全生活的期待及需求，對於緝毒、打詐、掃黑、肅槍等重要治安議題，將持續精進各項打擊犯罪的預防與偵查作為，積極維護社會治安，致力讓治安更有感。