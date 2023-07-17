台積電高雄廠從28奈米改為先進製程，今（17）日傳出將蓋2奈米廠。對此，高市府證實，已收到台積電提報先進製程計畫。國民黨高市議員白喬茵表示，不管幾奈米都樂觀其成，但也向市長陳其邁喊話，別再為選舉狂放消息，這次就低調點。民進黨高市議員李柏毅則說，希望不分顏色民代全力促成這項投資，不要唱衰。

「我不管是2奈米、還是28奈米，我們都樂觀其成。」白喬茵直說，希望市府這次就好好低調處理，該趕工的再生水廠快點趕工、台灣整體的電網設備更新跟發電效能也要盡快跟上。

白喬茵提到，台積電的製程一直都非常嚴謹，之前說好要蓋28奈米，結果蓋到4月底生變，生變後也持續在拆除廠房拆除、等待製程確認後的流程中。在製程沒有決定之前，廠房的設計跟施工只能不斷的停擺。其實這樣蓋了又拆，拆了又蓋，放了一個消息，再改一個消息，真的會讓民眾對政府喪失信心。

白喬茵認為，高市府能做的就是針對公共設施、水、電、整地，好好做好萬全的準備，最後也提醒市長陳其邁，明年年初就要大選了，不要再為了選舉，瘋狂放消息，大肆宣傳2奈米要來高雄了，你自己也說過尊重產業的規畫變動，如果到時候台積電再次變更規劃，只會讓高雄市民再一次對高雄市政府大大的失望。

民進黨左楠區立委參選人李柏毅指出，台積電在今年4月法說會後說高雄廠會改成先進製程，高市議會也在隨後進入中油廠區參訪，親眼見證台積電加強基礎工程。

李柏毅強調，他一向非常看好台積電在高雄的布局，從7奈米及車用分別有德國跟日本政府補助到歐洲跟日本建廠；高雄反而得到AI最先進製程的布局；他也呼籲政府及所有不分顏色的民代全力促成這項投資案，不要唱衰。