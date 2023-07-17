「2023台北國際夏季旅展」桃園首次參展，短短4天的銷售業績高達260萬，成績斐然。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

「2023台北國際夏季旅展」桃園首次參展，短短4天的銷售業績高達260萬，成績斐然。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

「2023台北國際夏季旅展」桃園首次參展，短短4天的銷售業績高達260萬，成績斐然。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

「2023台北國際夏季旅展」桃園首次參展，短短4天的銷售業績高達260萬，成績斐然。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

7／14－7／17於台北世貿一館舉辦的「2023台北國際夏季旅展」，今畫下句點，展館上午就有湧入許多民眾進場搶好康，今年是桃園首次參展，並設立「樂遊桃園」主題館，以世界客家博覽會及桃園觀光工廠為主題，此次邀請桃園優質觀光業者一起參展，南方莊園渡假飯店、台北諾富特華航桃園機場飯店、渴望會館、向記食品等共同打造桃園館，短短4天的銷售業績高達260萬，成績斐然。

觀旅局分析，4天下來以南方莊園最夯，狂吸234萬成霸主，渴望會館約15萬、諾富特 12萬、向記2萬元。沒買到的民眾還有機會享好康，如諾富特華航桃園機場飯店提供的旅展優惠到7／23在線上都能有機會購買。

台北國際夏季旅展最後一天，基北北桃4縣市觀光旅遊首長共同於會場聯合行銷四縣市特色美食與亮點遊程，觀旅局長周柏吟於現場化身桃園觀光最佳代言人與銷售員，推廣桃園許多好吃好玩的觀光亮點，並邀請全台灣及世界各地的朋友來桃園參加即將到來的世界客家博覽會。

周柏吟表示，桃園為國門之都，結合雙北基隆觀光資源，特別邀請所有國內外旅客安排來桃園享美食遊美景後前往基隆雙北，也歡迎遊玩基北北的旅客規畫來桃園旅遊，讓四縣市的觀光資源加乘到遊客身上，一起玩翻北台灣。

周柏吟也表示，2023世界客家博覽會將於8月11日至10月15日盛大舉辦，歡迎民眾一同前來共襄盛舉；為讓旅客感受客家文化的熱情與精神、體驗桃園獨特的魅力，市府也持續邀請國內外旅行社業者共同行銷桃園，行程不但多元豐富，更是物超所值。

周柏吟也於會場拜訪台北市政府、新北市政府展區，並前往旅天下、鳳凰國際旅行社、台灣中國旅行社、東南旅行社、華泰旅遊、易飛網、旅遊家的展攤分享交流，希望結合更多旅遊業者一起行銷桃園，邀請國內外民眾前來參加即將於8／11開展的世界客家博覽會，感受客家文化的熱情與精神、體驗桃園獨特的魅力。

南方莊園渡假飯店在旅展推出豪華客房住宿券、黑皮一日遊券、雙人下午茶券及戶外綠地BBQ券皆買5張送1張、南方卡儲值金買一萬送一萬元等；台北諾富特華航桃園機場飯店標準雙人房住宿券只要3999元、鴨霸天下六人餐優惠售價4888元還有品坊平日自助午餐優惠券968元；渴望會館伯爵雙人房一泊二食住宿券下殺3800元、Aspire黑文字精釀啤酒買三送一還加贈渴望磁鐵開瓶器；向記食品吻魚XO醬、琥珀干貝XO醬、狠辣辣椒醬，任選五瓶享7折優惠；此外，旅展期間桃園館推出「滿額送好禮」活動，憑當日現場發票消費滿500元起，就可以獲得精美滿額禮。