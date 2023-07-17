巴基斯坦媒體報導，由於外匯存底持續枯涸，政府正計畫在8月12日把伊斯蘭馬巴德國際機場（IIA）的運作外包。

巴基斯坦「黎明報」（Dawn）16日引述消息人士報導，巴基斯坦財政部長達爾（Ishaq Dar）已告知相關官員，在8月12日敲定伊斯蘭馬巴德國際機場業務外包的正式程序。

8月12日也是巴基斯坦國會5年任期結束的日子。

報導說，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）8日主持一場程序委員會的會議，評估伊斯蘭馬巴德國際機場業務外包的程序，外包交易諮詢單位世界銀行（World Bank）國際金融公司（IFC）在會中進行簡報。

這場會議同意加速伊斯蘭馬巴德國際機場的外包程序，以改善服務，符合業界標準。

此外，達爾也限期相關部門提出民航法修訂案以及巴基斯坦國際航空公司（PIA）重整案，以在7月底之前交予國會審核通過。若趕不上這個時間，機場外包計畫將被拖延。

「黎明報」稱，面臨外匯存底枯涸的巴基斯坦政府，正推動將國內多個重要機場的業務外包，達爾已主持過多場會議，規劃如何吸引外國投資人投標。

報導稱，早在3月底，巴基斯坦經濟協調委員會就已決定啟動伊斯蘭馬巴德、拉合爾（Lahore）以及喀拉蚩（Karachi）等機場的25年外包作業。

巴基斯坦正處於經濟崩潰邊緣，外匯儲備大幅下降，難以應付進口，導致國際收支面臨危機。國際貨幣基金（IMF）上月底同意提供30億美元新「備用融資機制」（Stand-By Arrangement），協助巴基斯坦免於倒債。