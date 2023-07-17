宜蘭縣羅東中山公園旁的計程車招呼站路面標誌寫成計「桯」車招呼站。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣羅東中山公園旁的計程車招呼站路面標誌寫成計「桯」車招呼站，今（17日）被網友PO臉書表示，錯字要找哪個單位訂正呢？網友笑說，「新的打卡景點」、「被搞得一時忘記『程』字怎麼寫」，也有人揶揄，「這樣驗收也能過」、「工人、驗收人員不認識字吧」；羅東鎮公所表示，將盡速派人改善修正。

中山公園與羅東夜市為熱門景點，遊客相當多，且該路段為鎮內重要路段之一，自2016年重新鋪設過柏油路面，並畫上路面標誌，至今卻沒人發現錯字！今有網友在臉書上貼文，「想請問這個錯字要找哪個單位訂正呢？位置在人來人往的羅東中山公園旁的計程車招呼站」。

網友們紛紛在下方留言，「新的打卡景點」、「被搞得一時忘記『程』字怎麼寫」、「油漆剛好不夠」等，也不少網友揶揄，「這樣驗收也能過」、「工人、驗收人員不認識字吧」、「真的爛透了」、「走後門的」、「工人趕著下班」。鎮公所表示，已派人改善修正。