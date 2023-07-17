國民黨主席朱立倫今下午在中央黨部會見美國國家民主基金會主席戴蒙．威爾遜（Damon Wilson） ，雙方針對台灣民主發展與區域安全等議題進行交流，會談氣氛良好融洽。

朱立倫提到，美國「國家民主基金會」（NED）及我國「台灣民主基金會」一直都是中華民國民主發展的基石，相信台灣成熟的民主制度未來也將成為區域安全及鞏固民主自由的重要典範。

朱立倫指出，上周末總統府前的「716遊行」顯示民主已深化於台灣民眾心中，人民也對於執政黨的失政，如高房價、低薪及能源問題等直接表達不滿。

朱立倫強調，國民黨向來是推動及捍衛民主自由的政黨，對於兩岸關係也抱持維持穩定和平的立場，因此必須推動「2D戰略」，一方面透過「交流對話」（Dialogue）、同時強化自我「加強國防」（Defense）實力，才能真正兼顧台灣安全及兩岸交流，相信大多數人民也會認同本黨對於維護和平的努力。

本次訪團由國家民主基金會主席戴蒙．威爾遜率團訪問。「國家民主基金會」創立於1983年，為一非營利組織，以促進美國以外的國家或地區之民主為目標，並設有「民主獎（Democracy Award）」，表彰全世界為民主與人權具顯著貢獻的組織或個人。