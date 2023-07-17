馬英九基金會邀請大陸5所大學、共37名師生來台暑期訪問，17日下午赴國立政治大學進行訪問。陸生團團長、奧運桌球金牌得主丁寧也與政大學生進行桌球交流，有觀賽學生說，由於丁寧的自信與專業，自己被「圈粉」了。
丁寧於桌球友誼賽後接受媒體聯訪表示「覺得特別開心」，首先感受到政大學生對於體育的熱情與熱愛，特別能夠打動她。她說，與政大學生的交流互動，讓雙方對於體育有更多了解，也相信學生會很有收穫。
在台灣碰到粉絲會不會很驚訝？丁寧坦言，她並不覺得訝異，這麼多年她有非常多粉絲的支持。丁寧認為，這麼多年一路走來，也是粉絲給她很多幫助和支持，她才能夠不斷追尋自己的夢想，「每一個人的成功不可能是一個人，而是需要通過很多人，大家共同去努力、共同為這樣的目標去奮鬥，才是有機會的」。
丁寧也於球技方面與政大學生進行交流，她說，交流的政大學生在她的提示下迅速調整、馬上就做得更好，也有很多提升空間，「希望他們未來有機會來到大陸，我們再繼續做這樣的交流。」
一位場邊觀賽的政大外交系馬同學直呼「被圈粉了」，他說，先前完全不認識丁寧，但現場卻被丁寧的自信、專業所吸引，即便很多人圍觀、還有一些大人物在，她仍維持很自在的氛圍，「我覺得上得了世界舞台的人真的是不一樣，她個人的魅力真的是太強了」。
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