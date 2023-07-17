馬英九基金會邀請大陸五所大學組成大學代表團17日參訪政治大學，曾經是奧運桌球金牌的北大研究生丁寧與政大學生進行一場桌球觀摩與交流的活動。（季志翔攝）

馬英九基金會邀請大陸5所大學、共37名師生來台暑期訪問，17日下午赴國立政治大學進行訪問。陸生團團長、奧運桌球金牌得主丁寧也與政大學生進行桌球交流，有觀賽學生說，由於丁寧的自信與專業，自己被「圈粉」了。

馬英九基金會邀請大陸五所大學組成大學代表團17日參訪政治大學，曾經是奧運桌球金牌的北大研究生丁寧與政大學生進行一場桌球觀摩與交流的活動。（季志翔攝）

丁寧於桌球友誼賽後接受媒體聯訪表示「覺得特別開心」，首先感受到政大學生對於體育的熱情與熱愛，特別能夠打動她。她說，與政大學生的交流互動，讓雙方對於體育有更多了解，也相信學生會很有收穫。

在台灣碰到粉絲會不會很驚訝？丁寧坦言，她並不覺得訝異，這麼多年她有非常多粉絲的支持。丁寧認為，這麼多年一路走來，也是粉絲給她很多幫助和支持，她才能夠不斷追尋自己的夢想，「每一個人的成功不可能是一個人，而是需要通過很多人，大家共同去努力、共同為這樣的目標去奮鬥，才是有機會的」。

丁寧也於球技方面與政大學生進行交流，她說，交流的政大學生在她的提示下迅速調整、馬上就做得更好，也有很多提升空間，「希望他們未來有機會來到大陸，我們再繼續做這樣的交流。」

一位場邊觀賽的政大外交系馬同學直呼「被圈粉了」，他說，先前完全不認識丁寧，但現場卻被丁寧的自信、專業所吸引，即便很多人圍觀、還有一些大人物在，她仍維持很自在的氛圍，「我覺得上得了世界舞台的人真的是不一樣，她個人的魅力真的是太強了」。