為了追求工作機會，許多人都會選擇到大城市打拼，其中台北是不少人的首選。一位女子近日表示，她從中部北漂台北已經1年，不過有7大項無法適應的事情，包括物價高薪水低、常下雨導致潮濕、交通違規抓很嚴、停車位僧多粥少、素顏走在路上像異類、食物味道特別、房租與品質不成正比，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文列出7項最不適應的事情，一是物價高薪水低，很難兼顧荷包和生活品質；二是常下雨導致潮濕，房間標配除濕機、乾燥劑，雨衣、雨褲、雨鞋、手機遮雨棚對機車族的她也是基本配備；三和四是交通違規抓很嚴、停車位僧多粥少，雖說是她自身問題，但租屋處沒附停車位，每天下班回家找車位讓她相當煩惱；五是素顏走在路上像異類，尤其對於不重視化妝的她來說，總感到莫名自卑；六是食物味道特別，由於她是中部人，北部小吃調味略顯特殊，常讓她懷疑是否味覺有問題；七是房租與品質不成正比，租金和居住品質始終有落差。

對此，許多人紛紛反駁，「你舉的問題其實都只是薪水低而已」、「雖然我不想像人資酸言酸語，但異地就業以及選擇工作不是都得先事先規劃的嗎？只能說接受or過你想要的生活，希望你日後日子能更美好」、「我不能理解薪水低又沒房子為什麼要堅持留在台北？感覺回自己本來縣市應該更好吧，而且看起來你也不適應食物氣候這些，真的不考慮回中南部？」

不過也有不少北漂人回應，「目前北漂9個月，覺得原po說的滿中肯的啊哈哈，雖然當初也是為了累積大公司的經歷才來台北，所以也有心理準備了，現在租屋補貼不用經過房東同意了，不請白不請，之後被漲房租再說」、「北漂3年路過，對食物跟潮濕的部分好有共鳴⋯」、「從小在南部生活，因為一些因素到北部生活，真的覺得潮濕的天氣很難受，想念南部的生活」。