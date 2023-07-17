第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉在即，全國地檢署今同步進行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌，台東地檢署將採取因地制宜的宣導方式，以因應台東地理環境及多元族群特性，並結合豐年祭加強推廣反賄選意識。

台東地檢署檢察長柯宜汾表示，第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於113年1月13日舉行，台東地檢署秉持「無上限」、「無底限」及「無時限」的決心，全力辦理各項查察作為，積極偵辦賄選、暴力、境外勢力、選舉賭盤、假訊息等不法行為介入選舉之犯行。

台東地檢署主任檢察官陳筱茜表示，台東地形狹長、原鄉部落族群多元，將指派觀護人士、檢察官或主任檢察官因應不同族群和文化習性，採取不同宣導方式，包含結合豐年祭，另外也會對部落頭目等領袖人物加強建立反賄選意識，希望由上向下推廣。

台東地檢署呼籲檢舉賄選，人人有責，已設置0800024099檢舉賄選電話專線，總統副總統檢舉獎金最高1500萬元，立法委員最高1000萬元。