凱道16日集會訴求居住及司法正義，許多民眾不畏酷暑到場發聲，但也有人中暑昏倒。民進黨同時在圓山飯店開全代會，總統蔡英文穿著棒球外套大進場，有記者問「總統妳會不會熱？」，蔡英文竟笑回「冷氣還不錯！」引發熱議。藍營戰將羅智強指出，反核的蔡英文曾說，蓋一座核四電廠可以去火星4趟。但去年天然氣發電成本已超過7000億，按蔡英文的說法可以上火星9趟！直言前總統馬英九的苦口婆心現在全部應驗。

「是蔡英文說謊？還是經濟部無能？」羅智強表示，蔡英文的20％綠電跳票只有2個可能，要嘛是蔡英文和民進黨一開始就在騙票，要嘛就是經濟部無能。猶記得2013年，蔡英文臉書貼文寫道「為了興建核四，政府已經花費了2838億元，今年卻還要追加462億元，共計3300億元。美國發射火箭將機器人送上火星探測，不過花費26億美元，相當於新台幣780億元。蓋一座核電廠竟然可以去火星四趟！」她說「蓋核四比上火星還貴！」

羅智強提到，中經院陳中舜博士曾於演講時指出，受到俄烏戰爭影響，國際天然氣價格飆漲。台灣的發電極度仰賴天然氣，2022年的進口成本創歷年之最，粗估超過5800億，燃料花費約佔天然氣發電成本的80％。也就是說，去年的天然氣發電成本超過7000億。「按蔡英文所言，上火星不過花費780億。台灣一年的天然氣發電可去火星九趟！」

羅智強指出，2016年馬英九卸任1個多月前，就提醒當選總統的蔡英文，2025非核家園的目標太樂觀。台灣綠能每年成長極有限，無法取代可以全天候發電的核能馬英九卸任後，也不斷提醒，錯誤的能源政策不僅將造成缺電。更將大幅增加發電成本，「核綠並存」、「以核養綠減碳」，才是最佳能源轉型方案。但蔡政府都不予理會。馬英九的苦口婆心，現在全部應驗！

羅智強強調，2025綠能源占比20％已確定跳票，蔡英文上任來發生4起，百萬戶以上的重大停電事件，小規模的跳電、停電更是不計其數。6年多來天然氣發電耗費的鉅資，不知可以上火星多少次！2018年起連4年8次凍漲電價，台電負債逼近2兆元，全體納稅人共同負擔，去年稅收超徵4500億元，各界疾呼「還稅於民」，但蔡英文說要把超徵的稅收，主要用於補貼勞健保及電價補貼。經濟部還說，補貼油電價也是「還稅於民」。

「為什麼全民要為錯誤的政策買單？」羅智強直批，就像馬英九說的，蔡英文錯誤的能源政策，就是「做不到，吃不消、受不了」，總統做不到，人民吃不消、社會受不了。蔡英文的能源政策全面失敗、全面害台！只留下蔡英文一句「冷氣還不錯！」的晉惠帝式笑話！