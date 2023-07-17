印度將於9月主辦20國集團（G20）高峰會議，外界關心印度將如何處理美、俄、中等國領袖同場的情況。印度外交部長蘇杰生呼籲外界將焦點放在經濟發展。

印度現為G20輪值主席，將於9月9日至10日在新德里舉辦G20領袖峰會，美國總統拜登（Joe Biden）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平等人預料都會出席。

印地語（Hindi）媒體AajTak昨晚播出對蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）的專訪，主持人詢問如何處理這些互有齟齬的國際領袖同場的情況，蘇杰生回應，G20是經濟性的論壇，不應把焦點置於俄烏戰爭。

他說：「G20的重點應是發展，特別是正背負沉重債務的南方世界（Global South）。」

南方世界在地理上涵蓋非洲、拉丁美洲、加勒比海、太平洋島嶼以及日韓以外的亞洲，在概念上是泛指「開發中國家」。

蘇杰生坦承，俄烏戰爭確實是重要議題，但印度總理莫迪（Narendra Modi）有與蒲亭定期對話，就此議題保持溝通。

美、俄、中、印4國關係微妙，美俄因俄烏戰爭關係惡化、美中因經濟競爭陷入貿易與科技對抗；印度是以美國為首的「四方安全對話」（Quad）成員，但同時也與俄羅斯保持友好關係。

印度與中國則存有邊界爭議，雙邊關係現正處於低谷；中俄則因俄烏戰爭，互動更趨頻繁。

被問及印度面臨的外在威脅來自何方，蘇杰生點名中國與巴基斯坦。他說，「這兩個國家對印度構成不同的挑戰，如果中國帶來軍事威脅，巴基斯坦就是帶來恐怖威脅」。

蘇杰生進一步說，在莫迪的「在印度製造」（Make in India）倡議之下，印度得以提升自給自足的能力，減少對中國的貿易依賴，從而可以改變對中國的政策。

印中關係正因2020年6月的邊界流血衝突而陷入緊繃，在政治上幾乎斷絕往來。北京多次表示，邊界爭議與整體雙邊關係應分開處理；但新德里堅持，唯有在邊境地區的情況恢復正常之後，兩國關係才可能正常化。