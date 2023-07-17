研揚因有價證券達公布注意交易資訊標準，故公布6月相關財務業務，自結單月營收7.66億元，較去年同期小幅衰退0.78％，惟稅前盈餘、歸屬母公司業主淨利及每股盈餘皆有年增2成以上水準，主要受惠於缺料緩解及產品毛利提升，推升獲利表現。

值得一提的是，研揚長期耕耘AI人工智慧技術研發及應用，近年隨著各垂直場域加速落地，占營收比重效益開始顯現研揚在AI領域布局多年，在兩年多前已成為NVIDIA最高級合作夥伴，雙方合作密切，且對於未來AI應用爆發都抱持樂觀其成態度。

研揚總座林建宏先前在股東會上表示，過去AI人工智慧主要由軟體公司主導，但現在趨勢已走向「+AI」，將演算法導入至人臉、車載辨識等各領域，發展技術逐漸成熟，產業應用門檻也越來越低，像是金融業可以結合AI做理財機器人，醫療院所也導入內視鏡AI輔助判別系統。

林建宏認為，AI人工智慧應用越來越廣，包括農業、畜牧業都已開始導入，整體來看AI發酵動能還比物聯網快，反倒成為帶動AIoT發展助力，看好目前既有產業應用都未來必須考慮加上AI，促成工業電腦設備更新，尤其邊緣運算為研揚優勢之一，具龐大發展機會。