即將在7月21日登錄興櫃交易的事業廢棄物處理廠台鎔科技（6947）董事長陳麗麗17日指出，台鎔目前有7成廢棄物處理為半導體相關，目前已透過併購日環、轉投資翰陽科技，投入醫療廢棄物處理及綠能產業邁進。

目前台榕主要業務為事業廢棄物污泥、廢液廢溶劑的焚化處理、蒸餾物理處理與再生產品銷售。

陳麗麗指出，公司提供客戶全方位循環經濟解決方案，將其廢棄資源物轉化成資源及能源，再循環給相關產業再利用。

目前台榕旗下擁有四廠，分別為，觀音一廠處理事業廢棄物焚化發電的綜合處理廠、觀音二廠目前規劃建置中，未來將以處理固態廢棄物為主。

今年6月完成併購的日環三廠，是以處理醫療廢棄物為主，預計在今年第四季開始試運轉。另外，台榕指出，未來最大的成長動能為台鎔取得新竹縣高效能焚化爐BOO標案「翰陽科技綠能」，預計2025年正式營運後將成為國內唯二BOO案及國內最大高效能廢棄物處理領導廠商。

台榕財務中心副總史巨富指出，目前台榕在廢棄物發電市場的市占率只有2％。期望透過多元化布局，短期能達到4％、中期達到7.6％，長期更希望超過10％。這將能夠創造營收並促進再生能源的利用。

台鎔目前股本8.6億元，2022年營收6.07億元，稅後淨利1.9億元，每股盈餘2.41元；今年上半年合併營收3.02億元。截至5月自結稅後淨利0.57億元，每股盈餘0.66元。法人指出，台榕在醫療廢棄物處理、民生廢棄物及綠能市場的投資，到2025年可逐漸收到成效，預估可將目前的營業額翻倍。