「716公平正義救台灣」凱道集會昨（16）日下午在府前登場，時值酷暑天氣，但許多民眾不畏日曬，踴躍到場發聲，也有民眾中暑昏倒。
民進黨同時間在圓山飯店開全代會，總統蔡英文穿著棒球外套大進場，有記者問到「總統妳會不會熱？」蔡英文笑回：「冷氣還不錯！」
國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人黃子哲昨日在臉書就大酸，莫非是「凱道汗水臭，圓山凍死骨」的奇景？並且再度激起歸腹火民眾的憤怒，為「火上澆油」做了最完美的詮釋。
前立委郭正亮今（17）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》直言，蔡英文會說「冷氣還不錯」這種話很奇怪，這實在令他難以理解。郭正亮也透露，他去過圓山飯店的全代會場地好幾次，那邊的冷氣「是真的滿冷的」。
國民黨前立委羅智強在臉書批評，超級厲害的現代晉惠帝、「何不食肉糜？」現代版！
網友也在羅智強臉書留言稱，一天到晚叫人家冷氣溫度要調高一點，不要開太冷，自己卻穿夾克在飯店吹冷氣？這是什麼神邏輯？大熱天還出現那一件外套，離人民這麼遠？
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