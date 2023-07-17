台電台北北區營業處於今日舉行新、卸任處長交接典禮，由台電總管理處蔡志孟專業總管理師主持監交儀式，卸任處長黃美蓮陞任台電總管理處業務處處長，遺缺則由雲林區營業處處長許一女接任。

台北市及新北市政府官員、台灣電氣公會理事委員、台電鄰近單位處長、電力工會常務理事等各界來賓都到場觀禮祝賀，場面隆重溫馨。

卸任的處長黃美蓮工作積極盡職，為人謙和務實、領導風格開明，決策明確，尤其在業務的推動上能領導同仁上下一心完成區處的各項業務，領導團隊全力以赴，績效優異。任內順利完成學校班班有冷氣任務、再生能源友善併網，更持續推動北北區處之電力精進計畫，包括配電系統強韌計畫，如111年度完成社子變電所裝甲開關箱汰換及康寧變電所主變壓器汰換工程，不僅強化社子及東湖等兩地區之變電所供電可靠度，亦可同步降低人員工安感電風險，績效顯著。

此外，也積極拜訪台灣士林地方檢察署檢察長，辦理聯合稽查破台北市、新北市及桃園市等地區違規用電，追償電費高達千萬元。

監交人專業總管理師蔡志孟指出，台北北區營業處在黃美蓮帶領下，積極推動完成多項重要績效工作，並與北市府及新北市政府各單位共同舉辦多項公益活動等，獲得市政府、民眾的認同與肯定，有效提升公司形象，對內戮力促進勞資關係和諧，使得台北北區營業處在工安、績效，以及為民服務各方面，都有卓越表現，因此公司借重黃處長專才，請她到總處業務處，為台電全省 24 個區處繼續服務。

新任許一女處長曾任職台北北區營業處副處長，歷任嘉義及雲林區營業處處長，任事積極盡責、自我期許甚高、領導風格開明，在擔任雲林區營業處處長期間，積極配合政府發展再生能源政策，併網量為全台最大縣市外，並戮力推動各項電力建設，為電力穩供打下良好基石。

許處長工作歷練完整，憑藉過去豐富經驗，及在歷任處長打下的良好基礎下，亦熟悉北部地方人脈及業務運作，一定能夠繼續領導北北區處團隊積極推展業務，開創佳績。

新任處長許一女表示，有幸回到北北區處任職為北部市民服務，未來會秉持工安第一，持續推動轄區內強化配電線路防災韌性及設備汰換等工程，以穩定供電為首要任務，配合政府推動各項能源政策，對外加強與地方政府的溝通協調合作，儘量做到滿足用戶的用電需求，對內期許工安零災害、勞資和諧，共同營造友善安心的工作職場。