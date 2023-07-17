今嘉義縣長翁章梁會同相關單位實地了解民間努力成果後，已要求縣府出面整合公私部門資源。（呂妍庭攝）

9年來共種了1萬700株植物，包含木麻黃、水黃皮、黃槿、白水木、椰子，甚至讓空無一物的沙灘長出一片綠林。（呂妍庭攝）

嘉義縣布袋鎮好美里長期推動沙灘復育，在公、私部門協力下，好美沙灘變胖又變長，也因固沙養灘有成，甚至造出一大片綠林，去年獲2022年「全球百大目的地永續故事獎」，今嘉義縣長翁章梁會同相關單位實地了解民間努力成果後，已要求縣府出面整合公私部門資源，包括解苗木澆灌系統等問題。

好美沙灘過去僅有一小處沙岸，海岸線貼近堤岸，颱風侵襲經常導致海水越堤，影響村落道路、周邊魚塭，2015年起由長老教會、好美社區發展協會及好美農漁產業發起沙灘復育運動，經過近9年努力，成功將沙灘面積拓增25公頃，海岸線至岸邊距離原先為150公尺，現已達400至450公尺。

好美農漁產業經理鄭怡雯指出，因海岸經常飄來廢棄蚵棚，居民就用最省成本方式廢物再利用，將棚架製成圍籬，插在沿岸擋沙、固沙，之後再種樹，至今已種了1萬700株植物，包含木麻黃、水黃皮、黃槿、白水木、椰子，甚至讓空無一物的沙灘長出一片綠林。

好美社區發展協會理事長蔡信得說，以前沒有防風林時，大量沙粒飄進魚塭會造成文蛤死亡，因此產生養沙種樹的念頭，最初僅有10幾人在推動，如今復育運動已有400多人加入，希望日後能與政府配合，一起讓沙灘變更好。

蔡信得進一步反映，增加的沙灘屬國有未登錄土地，因缺乏管轄單位，現種樹面臨難題，包括要自行籌措經費繼續種樹固沙、以及灌溉用水等。

翁章梁表示，布袋知名景點「天空之鏡」就在好美沙灘，遊客可在退潮後，到沙灘上拍出天空與海的倒影，感謝好美里鄉親與長老教會長期養沙，造就這片美麗風景，今後將媒合公部門與民間團體召開協調會，眾人一起集思廣益，尋找擴大養沙成效的方式，還可推動在地深度旅行。

雲嘉南濱海國家風景區管理處長陳煜川說，雲嘉南管理處的目標是把好美里變觀光亮點，透過觀光、社區營造，讓遊客未來不是只來看海1、2小時，而是願意住下來，好好體驗慢活觀光。