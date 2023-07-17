馬英九基金會邀請大陸師生來台進行暑期訪問，17日下午赴國立政治大學交流。陸生團團長、奧運桌球金牌得主丁寧與政大學生進行桌球友誼賽，與她對打的政大學生直呼，接到球時感覺非常震驚，是一個非常好的體驗。

對於與丁寧打桌球，球齡八年的政大國貿系四年級學生廖宦蒲表示，有一點緊張，但有此特別的機會跟丁寧交流，還是感覺特別開心。他說，國際級頂尖選手的發球特別不一樣，有不同層次的感覺，在接到球的時候非常震驚，也覺得這是一個非常好的體驗。

同場打球、即將升政大風管系大一的學生張奐奇則說，能夠與奧運冠軍交流與切磋，加上丁寧的現場指導，他覺得是一個很榮幸的事情，也希望能有多一些這樣的交流。

廖宦蒲說，過往在轉播上看到丁寧比賽，看到她很犀利、兇猛地向對方進攻，但今天發現她是非常親切的人，在指導選手上也非常不藏私。對於兩岸的桌球交流，廖宦蒲說，希望能多交流、雙方有接觸到的機會，彼此在打球的過程中就會去了解到彼此的特長、互相學習。

場邊一名女粉絲、來自國立台北教育大學的學生羅文秀也準備球拍讓丁寧簽名，顯露出感動與興奮之情。羅文秀說，自己從小學起開始打桌球，從倫敦奧運的一場比賽開始喜歡上丁寧，後來一直追著她的訓練與比賽，並看到她克服很多困難，直到最後獲得奧運冠軍與大滿貫。