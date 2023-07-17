52歲藝人苗可麗拍過《台灣霹靂火》、《家和萬事興》、《一家團圓》等知名八點檔，潑辣強悍的形象跟連環砲罵功被封為「惡女一姊」。近期她在《天道》軋一角，卻不幸中暑，拍攝結束後趕緊去刮痧，她PO出裸背照，只見布滿大片血痕，相當怵目驚心，令粉絲看得十分不捨。

苗可近日頂著大太陽在戶外拍攝而中暑，所幸當天較早收工且按摩師有空，結果按摩師一看之下，表示情況非常嚴重，刮痧後，果然背部被刮出一大片血痕，包括肩膀、脊椎甚至延伸到腰部，且顏色相當深，不過苗可麗感覺整個人活了過來，開心地說：「終於知道為什麼叫抓龍，因為她幫妳把龍抓回來，就又是一尾活龍啦。」

貼文一出，同劇組的況明潔關心：「天呀，還好叫妳快聯絡人幫妳刮痧，這太嚴重了，多多休息哦！」，連靜雯也說：「寶貝啊！辛苦了」，網友們則驚呼：「不只一尾，好幾尾龍啊～」、「這是抓回來的龍！這隻紋路好像很厲害」、「哇！一定非常痛」、「哇，這太誇張了吧」、「妳太累了，中暑就不要趕拍攝進度了！」

事實上，苗可麗除了拍戲敬業，也很懂得感激身邊的人，當時劇組的拍攝地點為溪邊，完全沒有遮陽的地方，讓苗可麗直呼：「感覺像被放在烤箱中」，不過當見到工作人員搬大傘替演員們遮陽，還得把機器扛來扛去，且一個個皆曬到皮膚黝黑，便感到不好意思，對劇組同事感性地說：「今天是我們一起創造的，我愛你們。」