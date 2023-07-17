伊正在《八尺門的辯護人》飾演初孟軒的爸爸，戲外與李銘順一見如故。（鏡文學提供）

范逸臣在《八尺門的辯護人》逐漸黑化。（鏡文學提供）

李銘順、雷嘉汭、初孟軒在公視《八尺門的辯護人》組成「公辯小隊」，伊正飾演初孟軒的爸爸，是一名希望兒子繼承父業的法官，發現兒子試圖脫離他的控制後逐漸黑化，開始和李銘順發生衝突，甚至不惜玩法，雖劇中處處針對李銘順，兩人卻僅有一場正面對手戲。李銘順自曝：「我一看伊正穿西裝走進來，忍不住加了一句台詞：『這法官好帥喔！』這是劇本上沒有的，完全是我發自內心。」

李銘順之所以對伊正如此一見如故，是因為他常聽到影迷評論：「你不覺得他很像伊正嗎？」直到兩人相見歡，李銘順直呼不解：「哪裡像？伊正那麼斯文，我這麼粗魯！」伊正則謙遜回應：「我在星馬有台灣李銘順之稱，都要感謝他讓我沾光。」

劇中李銘順、王傳一、伊正針鋒相對，戲外卻成為好交情的高爾夫球友，3人更邀約導演唐福睿共組「高爾夫4帥」，讓唐福睿自嘲：「我只能當桿弟吧！」

《八尺門的辯護人》16日播出第五、六集，「公辯小隊」李銘順、雷嘉汭、初孟軒終於尋獲案件關鍵證人，由曾入選台北電影節「非常新人」演員洪毓璟飾演的印尼籍漁工「蘇普里安托」。一行人好不容易說服他出面作證，原以為案情會有突破性發展，卻被范逸臣帶著楊烈的手下半路攔截，蘇普里安托的下落成謎，案情又再度陷入膠著。

本週也播出初孟軒和正牌女友陸夏的親密床戲，完事後的陸夏更對初孟軒笑裡藏刀地說：「要是你背叛我，就不是法律可以解決的！」讓雷嘉汭、初孟軒、陸夏三人的情感糾葛白熱化，被醋意沖昏頭的正牌女友竟找上楊烈企圖斬斷初孟軒和雷嘉汭的曖昧情愫，公辯小隊三人被迫拆散，一起追查血案的革命情感也全變調。

7月23日本週日將迎來《八尺門的辯護人》的精彩大結局，只見范逸臣為求生存不惜狠下毒手，疑似夜半出海棄屍，而李銘順的爸爸為了保護兒子竟落海，這究竟是意外還是被人推落？而不甘被楊烈操控的范逸臣也默默搜集相關證據，當面對決反咬楊烈一口，他的處境又會是如何發展？