若以第二季與第一季的大戶（季成交金額5億元以上）僅1,736人、中實戶（季成交金額1億～5億元）僅15,611人，以及散戶（季成交金額1億元以上）384萬9,961人來看，第二季單季各大增691人、4,935人、30萬8,195人，季增幅達39.8％、24.2％及8％。
大戶回來了 Q2達2427人季增4成
證交所今（17）日公布第二季台股集中市場大戶、中實戶及散戶交易人數，各達到2,427人、20,546人及415萬8,156人，各創近五季、五季及四季來新高。其中，大戶季增達4成。
證交所今（17）日公布第二季台股集中市場大戶、中實戶及散戶交易人數，各達到2,427人、20,546人及415萬8,156人，各創近五季、五季及四季來新高。其中，大戶季增達4成。
若以第二季與第一季的大戶（季成交金額5億元以上）僅1,736人、中實戶（季成交金額1億～5億元）僅15,611人，以及散戶（季成交金額1億元以上）384萬9,961人來看，第二季單季各大增691人、4,935人、30萬8,195人，季增幅達39.8％、24.2％及8％。
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