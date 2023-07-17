若以第二季與第一季的大戶（季成交金額5億元以上）僅1,736人、中實戶（季成交金額1億～5億元）僅15,611人，以及散戶（季成交金額1億元以上）384萬9,961人來看，第二季單季各大增691人、4,935人、30萬8,195人，季增幅達39.8％、24.2％及8％。

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