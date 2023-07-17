國發會主委龔明鑫於委員會議結束後召開記者會指出，今天審的是113年度中央政府總預算中，十億元以上重大公共建設，各機關所提的計畫預算高達2,600多億，經審查後匡列1,690億元，並向行政院提出請增數383億，兩者合計2,073億。

龔明鑫表示，今天審議通過的結果將陳報行政院同意後，送下會期立院審議。

國土處長彭紹博說，113年度重大公共建設2,073億元是創了近十年最高，而這只是中央政府的年度預算，整體公建預算還包括特別預算（如前瞻計畫）、國營事業、非營業基金及地方政府配合款，加上這些之後，規模更大，以今年來說就有6,000多億。

國發會今天也檢視公共建設執行情況，今年截至6月底經費達成率已達40％，累計執行了2,739億元，龔明鑫表示，過去三年公共建設經費達成率都超過95％，為提升今年經濟成長動能，今天特別在會議中將今年底的達成率提高至96％，期望能在各部會共同努力下，展現公共建設的執行力。