何英煒

新經濟軟體為定位的走著瞧－創（6902），13日掛牌迄今三個交易日，連三天上演漲停慶祝行情，17日以286元作收，已穩居創新板股王寶座，18日將舉辦業績發表會，慶祝行情是否持續，值得關注，走著瞧18日股價將挑戰300元關卡。