Gogolook走著瞧日前公告上半年累計營收3.72億元，年增一倍，創歷史同期新高。上半年營收成長推動力來自於海外市場持續成長及多元產品的帶動。
創新板股王走著瞧-創 18日業績發表會
新經濟軟體為定位的走著瞧－創（6902），13日掛牌迄今三個交易日，連三天上演漲停慶祝行情，17日以286元作收，已穩居創新板股王寶座，18日將舉辦業績發表會，慶祝行情是否持續，值得關注，走著瞧18日股價將挑戰300元關卡。
新經濟軟體為定位的走著瞧－創（6902），13日掛牌迄今三個交易日，連三天上演漲停慶祝行情，17日以286元作收，已穩居創新板股王寶座，18日將舉辦業績發表會，慶祝行情是否持續，值得關注，走著瞧18日股價將挑戰300元關卡。
Gogolook走著瞧日前公告上半年累計營收3.72億元，年增一倍，創歷史同期新高。上半年營收成長推動力來自於海外市場持續成長及多元產品的帶動。
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