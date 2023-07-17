台北101中秋月餅禮盒6入組，1280元。（台北101提供）

台北101今年第二度推出月餅禮盒，包裝設計融入跨年煙火的燦爛，並結合台灣在地文化美味，去年上市10日內即全數預購售罄，特別受企業主送禮青睞。延續去年熱度，台北101月餅禮盒今年升級推出大小兩款禮盒，大款9入組合融入嶢陽茶行精選茶品，小款6入精巧可愛，滿足不同的送禮需求，今年7月甫上市，前五成量已被企業主預購，台北101緊急增量，讓更多散客也能在中秋品味。

台北101這次推出兩款月餅禮盒，不僅有熱門的廣式月餅，今年更新添了最受年輕世代歡迎的奶黃流心月餅，兩種禮盒細節各有千秋，6入組合包括烏龍茶蓮蓉、紅棗福圓、烏豆沙蛋黃3款美味廣式月餅，及奶黃流心、芝麻流心、拿鐵流心共3款奶黃流心月餅，定價1280元／盒。

9入組合的廣式月餅口味搖身一變，由棗泥核桃、蓮蓉松子、香蘭白玉蛋黃更添雅致，另除了少不了的奶黃流心、芝麻流心、拿鐵流心3款奶黃流心月餅，9入組合更全新搭配百年傳統嶢陽茶品的東方美人茶、凍頂烏龍茶，品茶賞月，定價1680／盒。