韓國中南部地區遭到創紀錄的暴雨，導致山崩土石流與河川泛濫，各地都傳出致命災情，特別是地下車道滅頂事件，暴露了韓國災前反應速度太緩慢，防災工程也很草率。一段當時困在地下道公車上的乘客，告知家人的最後電話錄音，更讓人感到心酸。

一名罹難者家屬表示，當天她原本打算和友人前往麗水旅行，卻不幸搭上這班死亡巴士，而在巴士遭滅頂前，她還曾打電話給友人，表示巴士裡面的水愈來愈高，司機請大家試著打破玻璃趕快逃生，不料通話到這邊訊號隨即中斷。另一名罹難者則是搭乘巴士要到養老院協助照料院內的長者，她的丈夫也在電話中要她趕緊打破窗戶逃走，不過隨後傳來幾陣『碰、碰』的敲打聲，隨後通話中斷。

韓國東亞時報報導，五松地下道的灌水來自美湖川的泛濫，當時志下道裡有10多輛汽車，許多來不及逃生的乘客滅頂。消防部門再找到1具遇難者遺體，因此該地下車道的死亡人數已增至13人，另有9人受傷。

悲哀的是，原本這輛巴士的行駛路線不會經過，是因為其他道路淹水而改道，卻走上了最糟的一段路。除五松地下道奪走13條人命外，其他地方是山崩與土石流災難，包括忠清北道3人死亡，慶尚北道19人死亡、忠清南道4人、世宗市1人，韓國因這場特大豪雨的總死亡人數累積至40人。

地方政府輕視了潰堤的危險，應變不及時，錯過了提前防止慘案的機會。在地下車道被水淹沒前的2小時，河川監視所就發現已達到嚴重水位高度，立即向清州市興德區廳通報，並建議下達居民管控措施，也就是交通管制。

到了洪水進入地下道前4分鐘，美湖川橋擴建工程的監理公司再向警方通報，=地下道有可能被洪水侵入，請停止車輛進入。」但是地方政府與交通警察沒有及時實施交通管制。

報導還提到，臨時堤壩倒塌是河水倒灌的主因，但是破口處「是馬馬虎虎地用沙子堆成，然後用防水布蓋住」，也就是倒塌的臨時堤壩原本就形同虛設。

評論指出，2020年釜山也有相似的悲劇，就草梁第一地下車道事件，那起事件6輛汽車瞬間被洪水淹沒，造成3死4人受傷。如今三年過去了，韓國公務部門只是嘴上說說的對策，慘案卻一再發生。